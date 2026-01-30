Ázijské trhy oslabené obavami z technológií, zlato a striebro klesajú

Ázijské akciové trhy v piatok výrazne klesli pod tlakom nových obáv týkajúcich sa rozsiahlych investícií do umelej inteligencie. Ceny zlata a striebra, ktoré predtým dosahovali rekordné maximá, výrazne oslabili. Ropa tiež ustúpila na základe nádejí na zmiernenie napätia medzi USA a Iránom.
Tento týždeň boli trhy vystavené značnej volatilite, ovplyvnené oslabením dolára, vyhrážkami Donalda Trumpa voči Teheránu, obnovenými varovaniami o clách a možným „shutdownom“ americkej vlády. Optimistické očakávania v sektore technológií však podporili zdravé finančné výsledky spoločností ako Meta, Samsung a SK hynix.
Wall Street v červených číslach
Wall Street vo štvrtok skončila prevažne v červených číslach, pričom Dow Jones bol jediným indexom s nárastom. Podobný vývoj zaznamenali aj ázijské trhy.
Indexy v Hongkongu a Šanghaji klesli o viac než percento, a podobný pokles zaznamenali aj trhy v Tokiu, Sydney, Singapure, Jakarte, Tchaj-peji a Manile. Naproti tomu v Soule a Wellingtonu ceny mierne vzrástli.
Ceny zlata po rekorde klesli
Ceny zlata sa po dosiahnutí rekordu nad 5 595 dolárov za uncu klesli na úroveň okolo 5 200 dolárov, zatiaľ čo striebro kleslo z maxima okolo 121 dolárov na približne 110 dolárov.
Pokles týchto kovov podporilo mierne oživenie dolára, ktorý predtým oslabil v dôsledku postojov Donalda Trumpa, ktorý prejavil spokojnosť s oslabením svetovej rezervnej meny napriek riziku rastúcej inflácie v USA.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, si pohoršila o 1,1 % na 69,91 USD za barel.