Ázijské trhy oslabené obavami z technológií, zlato a striebro klesajú

Tento týždeň boli trhy vystavené značnej volatilite, ovplyvnené oslabením dolára, vyhrážkami Donalda Trumpa voči Teheránu, obnovenými varovaniami o clách a možným „shutdownom“ americkej vlády.
Ázijské akciové trhy v piatok výrazne klesli pod tlakom nových obáv týkajúcich sa rozsiahlych investícií do umelej inteligencie. Ceny zlata a striebra, ktoré predtým dosahovali rekordné maximá, výrazne oslabili. Ropa tiež ustúpila na základe nádejí na zmiernenie napätia medzi USA a Iránom.

Tento týždeň boli trhy vystavené značnej volatilite, ovplyvnené oslabením dolára, vyhrážkami Donalda Trumpa voči Teheránu, obnovenými varovaniami o clách a možným „shutdownom“ americkej vlády. Optimistické očakávania v sektore technológií však podporili zdravé finančné výsledky spoločností ako Meta, Samsung a SK hynix.

Wall Street v červených číslach

Wall Street vo štvrtok skončila prevažne v červených číslach, pričom Dow Jones bol jediným indexom s nárastom. Podobný vývoj zaznamenali aj ázijské trhy.

Indexy v Hongkongu a Šanghaji klesli o viac než percento, a podobný pokles zaznamenali aj trhy v Tokiu, Sydney, Singapure, Jakarte, Tchaj-peji a Manile. Naproti tomu v Soule a Wellingtonu ceny mierne vzrástli.

Ceny zlata po rekorde klesli

Ceny zlata sa po dosiahnutí rekordu nad 5 595 dolárov za uncu klesli na úroveň okolo 5 200 dolárov, zatiaľ čo striebro kleslo z maxima okolo 121 dolárov na približne 110 dolárov.

Pokles týchto kovov podporilo mierne oživenie dolára, ktorý predtým oslabil v dôsledku postojov Donalda Trumpa, ktorý prejavil spokojnosť s oslabením svetovej rezervnej meny napriek riziku rastúcej inflácie v USA.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, si pohoršila o 1,1 % na 69,91 USD za barel.

