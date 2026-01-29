Zlato prudko stúpa k 5 600 dolárom, zatiaľ čo Trump „štrngá šabľami“ kvôli Iránu

Cena zlata vo štvrtok prudko vzrástla na nový rekord blízko 5 600 USD, zatiaľ čo ropa sa zotavila po tom, čo americký prezident Donald Trump vystupňoval geopolitické napätie hrozbou vojenského útoku na Irán.
Ďalší vrchol striebra
Nárast cien bezpečných drahých kovov viedol aj k ďalšiemu vrcholu striebra a pomohol mu aj slabší dolár vyvolaný špekuláciami, že americký prezident má radosť z toho, že svetová rezervná mena oslabuje.
Cena zlata zostáva mimoriadne vysoko, aktuálny trh formuje geopolitika a správanie centrálnych bánk
Nevýrazné oznámenie o politike Federálneho rezervného systému neprinieslo veľa impulzov k nákupom, hoci pozorovatelia uviedli, že obchodníci sú optimistickí, že úrokové sadzby klesnú, keďže sa Trump pripravuje vymenovať svojho kandidáta na budúceho guvernéra.
Iránsky jadrový program
Cena zlata v jednom momente dosiahla 5 595 USD po tom, čo Trump povedal, že Teherán musí vyjednať dohodu o svojom jadrovom programe, o ktorom sa Západ domnieva, že je zameraný na výrobu atómovej bomby.
„Dúfajme, že Irán si rýchlo ‚sadne k rokovaciemu stolu‘ a vyrokuje spravodlivú a rovnocennú dohodu – ŽIADNE JADROVÉ ZBRANE – takú, ktorá bude dobrá pre všetky strany. Čas sa kráti, je to skutočne kľúčové!“ napísal na svojej platforme Truth Social.
Obavy o vývoj v Iráne tlačia ropu hore, japonský Nikkei dosiahol rekord podporený špekuláciami o predčasných voľbách
Na ázijskom kontinente si polepšili Hongkong, Šanghaj, Singapur a Soul, zatiaľ čo Tokio stagnovalo. Sydney, Wellington, Tchaj-pej, Bombaj, Jakarta a Manila zamierili nadol.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, si polepšila o 1,9 % na 69,67 USD za barel.