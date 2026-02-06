Trhy pokračujú v poklese pre obavy o technológie a umelú inteligenciu

Ázijské akciové trhy v piatok opäť klesli, keďže technologický prepad, ktorý zasiahol Wall Street už tretí deň po sebe, nevykazuje známky poľavenia. Investori sú znepokojení stovkami miliárd dolárov investovanými do umelej inteligencie (AI) a neistotou ohľadom návratnosti týchto investícií.
Predaj sa prejavuje naprieč rôznymi aktívami, pričom straty zaznamenalo aj striebro a bitcoin prišiel o všetky zisky nadobudnuté od víťazstva Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách.
Na akciových trhoch prevládajú výpredaje, Bitcoin klesol najnižšie od novembra 2024
Januárový prudký rast vystriedala tento mesiac opatrnosť, keďže u obchodníkov rastú obavy z napätých cien v technologickej oblasti a pochybnosti z investícií vložených do umelej inteligencie. Strach posilnili aj výsledky hospodárenia veľkých spoločností, ktoré oznámili plánované výdavky v objeme približne 385 miliárd USD do oblasti AI, najmä spoločnosti Amazon a Alphabet.
Panika sa ešte zhoršila po tom, čo startup zameraný na umelú inteligenciu Anthropic, ktorý vytvoril chatbota Claude, predstavil model, ktorý by mohol nahradiť množstvo softvérových nástrojov, vrátane nástrojov pre právnu prácu a dátový marketing. „Keď umelá inteligencia začne replikovať úlohy, ktoré tradične vykonávali profesionáli, prirodzene to vyvoláva otázky o dlhodobej cenovej sile určitých softvérových produktov,“ napísala Charu Chananová zo Saxo Markets.
Akcie a drahé kovy v Ázii po prudkom poklese zažívajú nárast
Všetky tri hlavné indexy na Wall Street zaznamenali vo štvrtok značné straty, pričom v tomto smere dominoval Nasdaq. Nálada sa preniesla aj do Ázie, kde sa hlboko v červených číslach ocitli Soul, Hongkong, Šanghaj, Sydney, Jakarta, Singapur, Bombaj a Tchaj-pej. Naopak, Tokio, Manila a Bangkok si polepšili.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zamierila nahor o 1,2 % na 68,39 USD za barel.