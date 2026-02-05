Na akciových trhoch prevládajú výpredaje, Bitcoin klesol najnižšie od novembra 2024

Ázijské akcie vo štvrtok klesli a nadviazali tak na ďalšie straty na Wall Street, kde sa technologické firmy opäť dostali pod tlak pre obavy z masívnych investícií do umelej inteligencie a vysokých valuácií.
Hoci extrémna volatilita z úvodu týždňa ustúpila, obchodníci zostávajú nervózni z dopadu AI na firemné výsledky. Technologický Nasdaq stratil 1,5 percenta, naopak Dow Jones pridal 0,5 percenta, čo naznačilo rotáciu investorov.
Výpredaj v Ázii
Výpredaj pokračoval v Ázii. Soul, ktorý tento rok vďaka silnému technologickému sektoru prekonal viac než 20 percent a dosiahol sériu rekordov, klesol o viac než dve percentá. Tokio, Hongkong, Šanghaj, Sydney, Singapur aj Tchaj-pej boli tiež v červených číslach. Londýn zatváral takmer o jedno percento silnejší.
Trhy, ropa i drahé kovy v pondelok prudko klesli
Striebro sa prepadlo o viac než 18 percent a zlato stratilo vyše päť percent, keď sa obnovil výpredaj drahých kovov po prudkých víkendových stratách spôsobených posilnením dolára.
Bitcoin najslabší od novembra 2024
Ropa v jednom momente klesla o viac než dve percentá po tom, čo Irán a USA potvrdili, že tento týždeň budú v Ománe pokračovať v jadrových rokovaniach. Správa zmiernila obavy po predchádzajúcom tvrdení, že stretnutie sa neuskutoční, čo predtým vyhnalo ceny nahor.
Ázijské trhy oslabené obavami z technológií, zlato a striebro klesajú
Bitcoin sa krátko prepadol na 70 010 dolárov – najnižšie od novembra 2024 – a za októbrovým rekordom nad hranicou 126-tisíc dolárov zaostáva už o viac než 40 percent. Podľa agentúry Bloomberg obchodníci počítajú s poklesom pod 65-tisíc.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za referenčnú, odpísala 1,8 percenta a padla na 68,19 USD za barel.