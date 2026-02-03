Akcie a drahé kovy v Ázii po prudkom poklese zažívajú nárast

Ázijské akciové trhy v utorok výrazne posilnili a drahé kovy sa odrazili od prudkého pádu po tom, čo sa po chaotickom začiatku týždňa na trhy vrátila stabilita. Impulzom bolo pozitívne dianie na Wall Street podporené prekvapivo dobrými údajmi o vývoji amerického priemyslu.
Ešte v pondelok pritom panovala nervozita. Dolár prudko posilnil po správe, že Donald Trump nominoval za šéfa Federálneho rezervného systému Kevina Warsha, považovaného za jedného z najtvrdších „jastrabov“. Investori sa obávali prísnejšej menovej politiky, čo spustilo výpredaj zlata a striebra a ústup z nedávnych rekordov.
Trhy, ropa i drahé kovy v pondelok prudko klesli
Zlato sa prepadlo až k hranici 4 400 dolárov za uncu, striebro pod 71 dolárov, pričom ešte nedávno lámali historické maximá. Pád bezpečných prístavov urýchlil aj silnejší dolár a zmiernenie napätia medzi USA a Iránom, čo zároveň stiahlo nadol ceny ropy.
V utorok sa však karta obrátila. Dáta ukázali, že americká výrobná aktivita v januári rástla najrýchlejšie od roku 2022 a po roku sa opäť dostala do expanzie. To dodalo investorom odvahu vracať sa do rizikovejších aktív.
Rastúce euro predstavuje pre ECB nový problém, utrpieť môžu exportne orientované ekonomiky
Najväčší skok zaznamenal Soul, ktorý narástol o viac ako päť percent, pričom v pondelok klesol o podobný počet percent. Tokio získalo viac ako tri percentá, zatiaľ čo Hongkong, Šanghaj, Sydney, Singapur, Tchaj-pej, Bangkok a Manila tiež rástli.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zamierila nadol o 0,4 % na 66,02 USD za barel.