Akcie a drahé kovy v Ázii po prudkom poklese zažívajú nárast

Najväčší skok zaznamenal Soul, ktorý narástol o viac ako päť percent.
Ázijské akciové trhy v utorok výrazne posilnili a drahé kovy sa odrazili od prudkého pádu po tom, čo sa po chaotickom začiatku týždňa na trhy vrátila stabilita. Impulzom bolo pozitívne dianie na Wall Street podporené prekvapivo dobrými údajmi o vývoji amerického priemyslu.

Ešte v pondelok pritom panovala nervozita. Dolár prudko posilnil po správe, že Donald Trump nominoval za šéfa Federálneho rezervného systému Kevina Warsha, považovaného za jedného z najtvrdších „jastrabov“. Investori sa obávali prísnejšej menovej politiky, čo spustilo výpredaj zlata a striebra a ústup z nedávnych rekordov.

Zlato sa prepadlo až k hranici 4 400 dolárov za uncu, striebro pod 71 dolárov, pričom ešte nedávno lámali historické maximá. Pád bezpečných prístavov urýchlil aj silnejší dolár a zmiernenie napätia medzi USA a Iránom, čo zároveň stiahlo nadol ceny ropy.

V utorok sa však karta obrátila. Dáta ukázali, že americká výrobná aktivita v januári rástla najrýchlejšie od roku 2022 a po roku sa opäť dostala do expanzie. To dodalo investorom odvahu vracať sa do rizikovejších aktív.

Najväčší skok zaznamenal Soul, ktorý narástol o viac ako päť percent, pričom v pondelok klesol o podobný počet percent. Tokio získalo viac ako tri percentá, zatiaľ čo Hongkong, Šanghaj, Sydney, Singapur, Tchaj-pej, Bangkok a Manila tiež rástli.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zamierila nadol o 0,4 % na 66,02 USD za barel.

