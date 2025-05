Transakčná daň triešti koalíciu. Fico ju bráni, Danko žiada výnimky pre živnostníkov

Téma transakčnej dane opäť vyvoláva vášne naprieč politickým spektrom. Premiér Robert Fico (Smer-SD) túto daň obhajuje a pripúšťa ak tak len technické úpravy, pretože podľa jeho slov spotrebitelia nemajú žiadny kontakt s transakčnou daňou, keďže oni ju neplatia. No bežní ľudia sa obávajú, že práve konečné ceny pre nich stúpnu.

Fico netvrdí, že nejaké zmeny k dani z finančných transakcií nenastanú, no očakáva konkrétne návrhy s plánovaným výberom 700 miliónov eur. Ako povedal minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), prvé údaje o výnose z tejto dane budú vedieť po troch mesiacoch. V prvom roku to vidí zhruba na 500 miliónov eur. Vzhľadom na to, že transakčná daň platí od apríla.

Proti konsolidačný návrh

Kamenický pripustil, že o transakčnej dani bude ešte rokovať s Andrejom Dankom (SNS). Ten už dlhšie hovorí, že chce zrušiť transakčnú daň pre malé podniky a živnostníkov. Tento návrh Kamenický však vníma ako proti konsolidačný.

Danko je však neoblomný a zareagoval, že neustúpi od oslobodenia živnostníkov a menších podnikov od transakčnej dane. Do parlamentu predkladá novelu tohto zákona a dúfa, že ju podporí koalícia a aj opozícia.

Opozícia návrh v parlamente podrží

Opoziční poslanci sa už vyjadrili, že návrh v parlamente podržia. Michal Truban za Progresívne Slovensko si myslí, že aj čiastočná úprava je hodná podpory v parlamente.

Aj Ondrej Dostál za stranu Sloboda a Solidarita uviedol, že podporia akékoľvek návrhy, ktoré budú transakčnú daň obmedzovať, alebo zužovať okruh dotknutých subjektov. So zmenami pri transakčnej dani súhlasí pritom aj predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.

Transakčná daň by sa podľa Danka mala zrušiť úplne

Budúcoročný rozpočet by mal byť podľa Danka riešený inak, ako zvyšovaním daní. Transakčná daň by sa mala podľa jeho slov zrušiť úplne. „Argument, že zabezpečí štátu 700 miliónov eur, je postavený na vode,“ myslí si Danko.

Nechce rozbíjať vládu a ani štátny rozpočet, no verí, že k danej téme prídu konštruktívne rokovania s rezortom financií. Úspory sa podľa neho dajú získať aj na strane štátu, prípadne lepším výberom DPH. Predseda SNS tiež odmieta zvyšovanie dane z nehnuteľností, vie si však predstaviť zvýšenie daní pre obchodné reťazce.