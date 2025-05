Nemôžte sa v politike vyplašiť ako trojročné decko. Fico transakčnú daň nezruší, hoci ju nenávidí - VIDEO

Transakčnú daň neplánuje premiér Robert Fico zatiaľ zrušiť. Aj keď ju podľa jeho slov nenávidí.

„Nedovolím trhať verejné financie. Nemôžte sa v politike vyplašiť ako trojročné decko. Nemôžte mať pocit, že teraz všetci píšu o transakčnej dani, tak Ježiši poďme rýchlo ju zmeniť. To nemôže takto fungovať. Nemôžte skákať ako blcha v kožuchu, to jednoducho nejde,“ povedal na nedeľňajšej tlačovej besede Robert Fico.

Dôležitý nástroj konsolidácie

Transakčná daň sa nepáči ani samotnému premiérovi. Považuje ju však za jeden z dôležitých nástrojov v rámci konsolidácie verejných financií.

„Je jedno či je mačka čierna alebo biela, ale hlavne že chytá myši. V tomto prípade 700 miliónov do kasy. Jasne, že sa mi nepáči transakčná daň. Čo myslíte, že sa mi páči, že sme museli zvyšovať DPH? No nepáči sa mi to. Ale čo mám robiť, keď nám odovzdali najhoršie verejné financie v rámci Európskej únie?,“ pýta sa Fico.

Odkaz pre koaličných partnerov

Najpodstatnejšou vecou na zákone o transakčnej dani je podľa neho je, že má priniesť do štátneho rozpočtu spomínaných 700 miliónov eur.

„Ak teda niekto zabudol, ako hlasoval na koaličnej rade, alebo ak zabudol, že všetci poslanci hlasovali za transakčnú daň, tak prečo pod tlakom nejakých novinových článkov otvára túto tému. Prečo zrazu?,“ podotkol Fico, ktorý odkazuje svojim koaličným partnerom, že nech prídu a povedia čo chcú.

„Ale hlavne sa ich chcem opýtať, kde chcú vziať peniaze. Ja momentálne nevidím, kde nájsť 200, 300 miliónov,“ dodal Fico.

Pripustil technické zmeny

Isté technické zmeny v transakčnej dani však premiér Fico pripúšťa.

„Máme najmä technické problémy pokiaľ ide o transakčnú daň. Napríklad z niektorých platieb, ktoré idú cez banky sa vyberá táto daň hoci by sa nemala vyberať, takže o tomto sa intenzívne rokuje,“ konštatoval Fico s tým, že pripomenul, že pokiaľ ide o živnostníkov je otázka transakčnej dane viac menej vyriešená.

„Opravte ma, ale aj mám informáciu, že mnohým živnostníkom preplácajú transakčnú daň banky,“ uzavrel Fico.