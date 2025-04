Transakčná daň spôsobila podľa opozície chaos, koalícia o jej zrušení odmietla hlasovať – VIDEO

Koalícia sa zľakla, že by musela hlasovať proti zrušeniu transakčnej dane. Uviedol to líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

„Odkedy platí hlúpa transakčná daň a vidíme reakciu verejnosti, podnikateľov a živnostníkov, počúvame vládnych politikov hovoriť o tom, aká to bola chyba. Tvrdia, že to je vlastne nedorozumenie, že to mysleli inak,“ povedal Šimečka s tým, že dali možnosť túto daň zrušiť a predložili pozmeňovací návrh. Koalícia sa však podľa jeho slov zachovala zbabelo a nedovolila ani hlasovať.

Argument o „prílepku“ neobstojí, tvrdí opozícia

Šimečka pripomenul, že išlo o pozmeňovací návrh k zákonu o rozpočtovom určení výnosu z daní pre samosprávy, teda o súčasť danej problematiky. „Oni však argumentujú, že ide o prílepok. Samotný zákon o transakčnej dani bol touto vládnou koalíciou novelizovaný ako prílepok k stavebnému zákonu,” zdôraznil Šimečka.

Šimečka je toho názoru, že sa koalícia bojí hlasovať proti zrušeniu transakčnej dane, pretože vládni politici vedia, že je táto daň škodlivá a likviduje podnikateľov. „Vidia reakciu verejnosti a teraz už len hľadajú spôsob, ako z toho vycúvať,“ doplnil predseda PS, podľa ktorého táto daň brzdí hospodársky rast a hrozí, že poškodí malé a stredné podniky. Hnutie priblížilo, že keď sa išlo o návrhu hlasovať, predsedajúci oznámil, že to nepôjde, pretože sa týka iného zákona. „Pritom ide o bežnú prax, ktorou táto koalícia schvaľuje vlastné návrhy formou prílepkov a podobných praktík,“ zdôraznilo PS.

Ak Danko návrh predloží, PS zahlasuje za

Šimečka súčasne informoval, že ak predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko predloží do parlamentu návrh zákona na zrušenie transakčnej dane, tak bude mať k dispozícii 33 hlasov PS a pravdepodobne aj zvyšku opozície. „Danko ukázal, že radšej rozpráva, ako by mal konať. Mohol zahlasovať za jej zrušenie, no neurobil to. Podnikatelia sú touto daňou zaťažení a nikto presne nevie, ako má fungovať,” doplnil poslanec Michal Truban (PS), ktorý ako jediné riešenie vidí zrušenie transakčnej dane. Ďalšie výnimky podľa neho spôsobia len chaos a nebudú riešením.

Na nečinnosť predsedu SNS poukázali aj poslanci hnutia Slovensko, ktorí do parlamentu predložili pozmeňujúce návrhy na zrušenie transakčnej dane. „Napriek tomu, že Danko avizoval, že chce zrušiť transakčnú daň k 1. júlu 2025, alebo k 1. januáru 2026, ani jeden z nich nepodporil. Súčasná vláda naďalej pokračuje v transakčnom výpalnom, ktoré ruinuje podnikateľský sektor,“ vyhlásilo hnutie Slovensko.

K zrušeniu dane sa prihlásilo aj hnutie Slovensko

Ako ďalej hnutie podotklo, mnohí podnikatelia prosia zákazníkov, aby platili v hotovosti a snažia sa optimalizovať systémy, aby platili štátu cez transakčnú daň čo najmenej. „Transakčná daň spôsobila chaos nielen medzi podnikateľmi, ale aj medzi ministerskými úradníkmi, ktorí nevedia presne špecifikovať ako a z čoho sa má transakčná daň odvádzať,“ doplnilo hnutie Slovensko.

Poslanec Július Jakab (hnutie Slovensko) súčasne upozornil na niektoré veci v súvislosti s transakčnou daňou, ktoré pokladá za absurdné. Vymenoval, že sa zaviedla daň z platby sám sebe, daň z poplatkov, daň zo straty, daň zo splátky dlhu a daň z hotovosti. Najabsurdnejšou je však podľa Jakaba daň z dane.

„Ak podnikateľ kupuje produkt, alebo službu v hodnote osemtisíc eur, transakčná daň by mala byť 32 eur, čo je 0,4 percenta. V skutočnosti to tak ale nie je, pretože k sume osemtisíc treba pripočítať DPH vo výške 23 percent, teda 1 840 eur a aj z tejto dane sa platí transakčná daň, čo je v tomto prípade 7,36 eura. Transakčná daň nie je teda 0,4 percenta, ale 0,492 percenta. Podnikateľ tak zaplatí na dani štátu dohromady 23,5 percenta,“ upozornil Jakab.

Vláda tak podľa neho oklamala ľudí aj v tom, že transakčná daň je 0,4 percenta. „Reálne je to takmer 0,5 percenta, pretože podnikatelia musia platiť aj daň z dane, lebo platia transakčnú daň aj z DPH. Obrovské zaťaženie podnikateľov a chaos, ktorý vláda spôsobuje sa dajú zastaviť len okamžitým zrušením škodlivej transakčnej dane,” uzavrel Jakab.