Národniari chcú zrušiť transakčnú daň pre živnostníkov a malé firmy, ministerstvo o žiadnej dohode nevie - VIDEO

aktualizované 9. apríla, 17:27

Predseda SNS Andrej Danko oznámil, že strana prichádza s návrhom na úpravu, resp. rušenie transakčnej dane, pričom zdôraznil, že niektoré dohodnuté aspekty nefungujú podľa očakávaní.

„Chceme si zachovať status, že bojujeme za živnostníkov a malé firmy,“ uviedol na stredajšom brífingu Danko. SNS rokovala s Ministerstvom financií (MF) SR a predložila výhrady k transakčnej dani.

SNS pripravuje legislatívu na zrušenie dane

Danko uviedol, že plošné zrušenie transakčnej dane by mohlo rozbiť štátny rozpočet, ale MF prisľúbilo vyhodnotiť všetky pripomienky. SNS pripravuje legislatívu na zrušenie dane pre všetkých živnostníkov do 30. júna a potom aj pre spoločnosti s obratom do 100-tisíc eur. Ak MF návrh neodobrí, SNS ho predloží do parlamentu aj tak. Zatiaľ má SNS súhlas k živnostníkom, k firmám ešte nie.

Danko tiež spomenul, že pre veľké spoločnosti chce SNS dať priestor MF na riešenie technických problémov. Plošné zrušenie dane, ako navrhuje opozícia, považuje nateraz za neúnosné. Na jeseň by mohla prísť ďalšia diskusia o zrušení dane pre väčšie firmy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Ministerstvo financií SR o žiadnej dohode a ani súhlase o zrušení dane z finančných transakcií pre živnostníkov a malé firmy nevie,“ uviedol pre SITA tlačový odbor rezortu financií. Minister financií je momentálne na zahraničnej pracovnej ceste v Číne a témou sa bude zaoberať po príchode na Slovensko.

Návrh SNS je podľa Šimečku slabý

Predseda PS Michal Šimečka v reakcii po Dankovom brífingu povedal, že návrh národniarov je slabý, nedostatočný a prichádza neskoro. „Táto hlúpa transakčná daň sa nedá opraviť, je potrebné ju zrušiť,“ povedal Šimečka.

Akékoľvek ďalšie výnimky, ktoré by sa do návrhu dali, spôsobia podľa neho iba ďalší chaos. „Ja nemám problém s tým, aby strana zahlasovala aj za koaličný návrh, ak to pomôže slovenským podnikateľom. Vyzývam pána Danka, aby bol odvážny, aby si stál za svojim zámerom zrušiť transakčnú daň a predniesol takýto návrh. Ak sa tak stane, my mu vieme garantovať naše hlasy,“ uzavrel Šimečka.

Prevádzky preferujú platbu v hotovosti

Na internete kolujú už niekoľko dní fotografie z rôznych prevádzok, že preferujú platbu v hotovosti, aby nemuseli zvyšovať ceny pre transakčnú daň. Darina Luščíková za Progresívne Slovensko (PS) hovorí, že vláda dusí vlastných podnikateľov a neláka ani nových zo zahraničia.

Ján Hargaš za PS transakčnú daň nazval nepodareným experimentom, ktorý je však devastačný. Experiment je podľa jeho slov na to, aby sa zistilo, či niečo funguje alebo nefunguje. Zistilo sa však, že to nefunguje a transakčnú daň je preto potrebné zrušiť.

Poslanec Jozef Pročko za hnutie Slovensko v parlamente povedal, že transakčná daň je len na vykrývanie vládnych „potrieb“ v podobe nových áut, či vyšších platov.