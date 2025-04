Danko chce síce transakčnú daň zrušiť, no z dohody s ministerstvom sa stal otáznik

Predseda SNS Andrej Danko už niekoľko dní hovorí, že transakčnú daň je potrebné zrušiť. Dokonca povedal, že ak bude treba, zákon do parlamentu predloží tak či tak a je mu jedno, kto zaň zahlasuje.

To vyvolalo ostré výmeny názorov v koalícii. Následne Danko prišiel s tým, že ide rušiť transakčnú daň pre živnostníkov a malé firmy a že má dohodu aj s Ministerstvom financií SR.

Rezort financií o žiadnej dohode nevie

Rezort financií však cez tlačový odbor uviedol, že o žiadnej dohode a ani súhlase o zrušení dane z finančných transakcií pre živnostníkov a malé firmy nevedia a že minister financií Ladislav Kamenický je na zahraničnej pracovnej ceste v Číne a témou sa bude zaoberať po príchode na Slovensko.

Andrej Danko následne vysvetlil, že na zrušenie transakčnej dane mu dal kladné stanovisko štátny tajomník ministerstva financií Radovan Majerský.

Danko sa však vyjadril, že budú stále bojovať za živnostníkov a malé firmy, ako to robili doposiaľ. SNS pripravuje legislatívu na zrušenie dane pre všetkých živnostníkov do 30. júna a potom aj pre spoločnosti s obratom do 100-tisíc eur.

Ak MF návrh neodobrí, SNS ho predloží do parlamentu aj tak. Plošné zrušenie dane, ako to navrhuje opozícia, považuje Danko nateraz za neúnosné. Preto prišiel s návrhom postupného rušenia a vyhodnocovania pripomienok.