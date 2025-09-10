Starostlivosť o dieťa už nezníži dôchodok v starobe, novela sociálneho poistenia prináša zásadnú zmenu

Vláda v stredu schválila rozsiahlu novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá má zásadne ovplyvniť spôsob výpočtu dôchodkov pre rodičov, opatrovateľov či ďalšie skupiny poistencov, za ktorých platí poistné štát. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny uvádza, že cieľom je naplniť ústavné právo, podľa ktorého nemožnosť pracovať z dôvodu starostlivosti o dieťa nesmie viesť k nižšiemu dôchodku v starobe.
Problém doterajšej legislatívy
Doterajšia legislatíva totiž spôsobovala, že obdobie starostlivosti o dieťa či výkon opatrovateľskej činnosti sa hodnotilo z vymeriavacieho základu nižšieho ako reálne zárobky poistenca. Tým klesal jeho priemerný osobný mzdový bod, kľúčová veličina pri určovaní sumy dôchodku. Novela preto zavádza alternatívny výpočet.
Ficov balíček 2026: Dane, škrty a otázka – kto to zaplatí? - KOMENTÁR
Sociálna poisťovňa zohľadní tieto obdobia ako keby zodpovedali priemerným zárobkom poistenca počas jeho aktívneho života. Ako vysvetľuje rezort práce, ak sa človek stará o dieťa do troch rokov, resp. do osemnástich rokov pri dieťati s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom, jeho dôchodok sa bude počítať tak, aby toto obdobie neznižovalo celkovú dávku.
Zmeny pre ďalšie skupiny poistencov
Zároveň sa od roku 2026 umožní súbeh povinného dôchodkového poistenia plateného štátom s poistením zo zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti. Tento krok rieši súčasný problém, keď starajúci sa rodič či opatrovateľ stratil nárok na poistné platené štátom v momente, keď začal popri starostlivosti pracovať, hoci aj za nižší príjem. Novela zaručuje, že sa vždy použije vyšší vymeriavací základ, čím sa eliminuje riziko zníženia dôchodku.
Zdieranie ľudí a zabíjanie ekonomického rastu, opozícia ostro reaguje na Kamenického konsolidáciu
Posilnenie sa dotkne aj ďalších skupín, za ktoré odvádza poistné štát – poberateľov príspevku na opatrovanie, osobných asistentov, baníkov s kompenzačným príspevkom či dobrovoľných vojakov. Doteraz sa ich vymeriavací základ určoval zo sumy zodpovedajúcej 50 % priemernej mzdy, po novom to bude 60 %.
Noví predčasní dôchodcovia získali trvalý bonus vo výške 110 až 160 eur mesačne, upozornili analytici
Dôchodky priznané od roku 2026 sa vypočítajú ešte podľa starej právnej úpravy, no najneskôr do konca roka 2031 ich Sociálna poisťovňa prepočíta podľa nových pravidiel. Neplatenie príspevkov do druhého piliera za osoby, za ktoré platí poistné štát, má byť kompenzované úpravou krátenia dôchodku z prvého piliera. Ministerstvo tvrdí, že novela „zabezpečuje vyššiu mieru dôchodkového zabezpečenia pre rodičov a opatrovateľov a eliminuje diskrimináciu tých, ktorí sa starajú o deti alebo odkázané osoby“.