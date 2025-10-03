Dôchodky čaká od novembra zmena, pri preberaní sa bude podpisovať nový doklad

Sociálna poisťovňa a Slovenská pošta budú dôchodcov o zmene informovať prostredníctvom letákov doručených poštovými doručovateľmi a dostupných na pobočkách pošty.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Dôchodok, penzia
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Financie všeobecne Ekonomika z lokality Slovensko

Dôchodcovia, ktorí si dôchodok vyberajú v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty, budú od novembra 2025 podpisovať nový doklad – poštový poukaz namiesto doterajšieho kvitančného listu. Zmena sa týka len formy dokladu pri preberaní dôchodku u poštových doručovateľov alebo priamo na pošte, samotná výplata dôchodku zostáva nezmenená. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovneMartin Kontúr.

Sociálna poisťovňa a Slovenská pošta budú dôchodcov o zmene informovať prostredníctvom letákov doručených poštovými doručovateľmi a dostupných na pobočkách pošty.

Výplata prebieha dvoma spôsobmi

Výplata dôchodkov v hotovosti prebieha dvoma spôsobmi: doručením poštovým doručovateľom na adresu bydliska alebo vyplatením na pošte v deň výplaty, ktorá je stanovená na párne dni v mesiaci od 2. do 24. dňa.

Pri preberaní dôchodku sa dôchodca preukáže občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti a podpíše poštový poukaz. Ak doručovateľ nezastihne dôchodcu doma, dôchodok nechá na pošte, kde si ho môže dôchodca vyzdvihnúť do 30 dní od výplatného termínu.

Vypršanie platnosti poštového poukazu

Po uplynutí platnosti poštového poukazu sa dôchodok vráti do Sociálnej poisťovne a na jeho opätovné vyplatenie je potrebné kontaktovať poisťovňu.

Približne 30 % dôchodkových dávok vypláca Sociálna poisťovňa v hotovosti poštou, zvyšných 70 % si poberatelia nechávajú zasielať na bankové účty.

Viac k osobe: Martin Kontúr
Firmy a inštitúcie: Slovenská poštaSociálna poisťovňa
Okruhy tém: Dôchodcovia Dôchodcovia na Slovensku Dôchodky Dôchodky na Slovensku Dôchodok

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk