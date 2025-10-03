Pančucha verzus podielový fond. Ako dnes rozmýšľajú seniori o peniazoch?

Seniori čoraz viac čelia sofistikovaným formám finančných podvodov, ktoré sú často založené na psychologickej manipulácii, zneužívaní dôvery a ich zraniteľnosti. Hoci sa finančná gramotnosť staršej generácie pomaly zvyšuje, realita ukazuje, že podvodníci zvyšujú úroveň svojej „profesionality“.
Odborníčka Zuzana Pašková z Universal maklérsky dom hovorí, že seniori sú o niečo lepšie pripravení, ale riziká sa menia a často sú ťažšie rozpoznateľné.
Častejšia práca s emóciami
„Neustála osveta a podpora rodiny zostávajú kľúčové,“ uviedla. Podvodníci čoraz častejšie pracujú s emóciami. Vymýšľajú príbehy o rodinných tragédiách, naliehavých situáciách či investičných príležitostiach, ktoré majú seniora presvedčiť konať rýchlo a bez overovania.
Slovensko zostáva v pasci nízkej finančnej gramotnosti, mladí riskujú a seniori šetria
Ide o klasickú taktiku nátlaku, a to vyvolať strach, súcit alebo nádej na zisk. Seniori v strese a bez možnosti konzultácie môžu veľmi ľahko urobiť rozhodnutia, ktoré ich pripravia o celoživotné úspory. Okrem toho sa ukazuje, že mnohí seniori majú problémy orientovať sa v komplikovaných finančných produktoch.
Phishing a iné formy útokov
Zmluvné podmienky s drobnými písmenami, skryté poplatky, alebo neprehľadné marketingové ponuky sú často nad ich schopnosti porozumenia. To využívajú nielen podvodníci, ale aj niektoré neetické spoločnosti, najmä v oblasti úverov alebo dodávky energií.
Digitálna gramotnosť je ďalšou slabinou. Hoci sa veľa seniorov učí používať internet a mobilné aplikácie, stále sa stretávajú s problémami pri identifikácii podvodných e-mailov, falošných webstránok alebo telefonátov.
Phishing a iné formy kybernetických útokov tak predstavujú významnú hrozbu. Ako dodáva Pašková, osamelosť a sociálna izolácia sú ďalším faktorom zvyšujúcim riziko.
Podvodný mail a podozrivý telefonát
„Ak senior nemá komu zveriť svoje pochybnosti, ľahšie podľahne tlaku a uverí falošným sľubom,“ skonštatovala Pašková. Riešením je zrozumiteľná a pravidelná prevencia. Odborníčka odporúča praktické ukážky namiesto formálnych školení.
Napríklad ako vyzerá podvodný e-mail, čo robiť pri podozrivom telefonáte, alebo ako bezpečne zaobchádzať s bankovou kartou. Rovnako dôležité je podľa nej budovať dôveru, že požiadať o radu nie je hanba.
Slovenská sporiteľňa mení cenník. Študenti zostávajú bez poplatkov, ostatní si priplatia
„Konzultácia s rodinou, známymi alebo nezávislým odborníkom môže ušetriť celoživotné úspory,“ hovorí Pašková. Aj v seniorskom veku je finančné rozhodovanie na mieste. Pri zvažovaní úveru je nutné brať do úvahy nielen príjem, resp. dôchodok, ale aj vek žiadateľa pri splatení úveru. Každá banka má v tomto jasné pravidlá.
Zmena investičného zámeru
Pašková zároveň varuje pred nebankovými inštitúciami s nejasnými podmienkami a vysokým rizikom zadlženia. V oblasti úspor zostáva medzi seniormi najobľúbenejšie klasické sporenie, napríklad formou sporiacich účtov či termínovaných vkladov. Napriek nízkym výnosom a vysokej inflácii je táto forma považovaná za „bezpečnú“, hoci v skutočnosti často dochádza k reálnej strate hodnoty peňazí.
„Peniaze uložené na účte považujú za istotu, hoci sa im znehodnocujú rýchlejšie. Vhodnejším investičným produktom pre seniorov je vklad do podielových fondov, najmä do konzervatívnych dlhopisových nástrojov,“ vysvetľuje Pašková.
S rastúcim vekom sa však mení aj investičný zámer. Ako upozorňuje Marek Sokol, odborník na kapitálový trh z Universal maklérsky dom, mnohí seniori už nemyslia len na vlastné zabezpečenie, ale aj na budúcnosť svojich potomkov.
Zaujímavá možnosť pre seniorov
„V pokročilejšom veku sa investície často menia na sporenie pre vnúčatá. V tomto prípade je možné nastaviť investície, ktoré sú nielen bezpečné, ale aj dedičné,“ hovorí Sokol. Realitné fondy či dlhopisy predstavujú zaujímavú možnosť pre seniorov, ktorí nechcú riskovať, no zároveň chcú ochrániť hodnotu svojich úspor.
Finančná situácia slovenských domácností sa stále zhoršuje, ekonomický optimizmus klesol najmä u seniorov
Na rozdiel od hotovosti „pod vankúšom“ sú takéto finančné prostriedky nielen pod dohľadom regulovaných inštitúcií, ale aj právne dedičné. Ako dodáva Sokol, v prípade investovania sú peniaze nielen chránené, ale aj dedičné, takže v žiadnom prípade by o tieto finančné prostriedky rodina neprišla.