Európa naliehavo potrebuje alternatívu ku kartám Visa a MasterCard

Európa naliehavo potrebuje znížiť svoju závislosť od amerických platobných systémov Visa a MasterCard. V rozhovore pre Financial Times to povedala Martina Weimertová, výkonná riaditeľka Európskej platobnej iniciatívy (EPI).
EPI je konzorcium 16 európskych bánk a spoločností poskytujúcich finančné služby. „Sme veľmi závislí od medzinárodných (platobných) riešení. Áno, máme dobré národné aktíva, ako sú napríklad domáce (platobné) kartové systémy… Ale nemáme nič cezhraničné. Ak hovoríme, že nezávislosť je taká dôležitá, a všetci vieme, že je to otázka času… Potrebujeme urgentné opatrenia,“ povedala.
Podľa Európskej centrálnej banky boli v roku 2022 takmer dve tretiny transakcií platených kartami v eurozóne uskutočnené spoločnosťami Visa a MasterCard. Zároveň 13 členských štátov nemalo žiadnu národnú alternatívu k americkým systémom.
Spoločnosť EPI, ktorej členmi sú BNP Paribas a Deutsche Bank, spustila v roku 2024 európsku alternatívu k Apple Pay s názvom Wero. V súčasnosti má 48,5 milióna používateľov v Belgicku, Francúzsku a Nemecku a do roku 2027 plánuje rozšíriť svoju ponuku na online platby a platby v kamenných obchodoch.
ECB namiesto toho presadzuje digitálne euro, iniciatívu digitálnych platieb v celej eurozóne zameranú na posilnenie menovej suverenity bloku. Niektorí veritelia sa proti projektu postavili s argumentom, že by mohol podkopať úsilie súkromného sektora.
Správy naznačujú, že hlasovanie o tejto otázke v Európskom parlamente, ktoré by malo byť tento rok, bude pravdepodobne veľmi tesné. Predsedníčka hospodárskeho výboru Európskeho parlamentu Aurora Lalucová sa domnieva, že digitálne euro by mohlo poskytnúť „základ, na ktorom by sa po konsolidácii mohol potenciálne vybudovať ekvivalent európskej karty Visa alebo MasterCard“.