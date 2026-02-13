Ázijské burzy oslabili po technologickom prepade Wall Street

Ázijské burzy v piatok nasledovali pokles amerických trhov po tom, čo technologický sektor v USA opäť prudko oslabil. Investori prehodnocujú stovky miliárd dolárov vložených do infraštruktúry umelej inteligencie (AI), pričom pozornosť sa zároveň sústreďuje na údaje o inflácii v USA, ktoré majú byť zverejnené v priebehu piatka.
Hoci po minulom týždni plnom volatility sa na trhoch objavil náznak pokoja – podporený silnými dátami z amerického trhu práce – rastú pochybnosti o tom, kedy a či vôbec sa obrovské AI investície začnú vyplácať.
Ázia v zelených číslach, ťahajú ju čipové firmy a silná americká ekonomika
Analytici upozorňujú, že investori presúvajú kapitál v rámci AI sektora. Podľa Chrisa Westona zo spoločnosti Pepperstone sú najväčšími víťazmi výrobcovia čipov a firmy zabezpečujúce infraštruktúru.
Na Wall Street index Nasdaq klesol o viac ako dve percentá, zatiaľ čo index S&P 500 stratil viac ako jedno percento. Klesol aj index Dow Jones. Ázia bola tiež prevažne v červených číslach, hoci straty boli menej výrazné. Po celkovo pozitívnom týždni tentoraz klesli Tokio, Hongkong, Šanghaj, Sydney, Singapur, Wellington, Manila a Jakarta. Soul si však polepšil.
Európa naliehavo potrebuje alternatívu ku kartám Visa a MasterCard
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, stagnovala na úrovni 67,54 USD za barel.