Ázijské burzy oslabili po technologickom prepade Wall Street

Hoci po minulom týždni plnom volatility sa na trhoch objavil náznak pokoja – podporený silnými dátami z amerického trhu práce – rastú pochybnosti o tom, kedy a či vôbec sa obrovské AI investície začnú vyplácať.
Financial information on a computer screen
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ázijské burzy v piatok nasledovali pokles amerických trhov po tom, čo technologický sektor v USA opäť prudko oslabil. Investori prehodnocujú stovky miliárd dolárov vložených do infraštruktúry umelej inteligencie (AI), pričom pozornosť sa zároveň sústreďuje na údaje o inflácii v USA, ktoré majú byť zverejnené v priebehu piatka.

Hoci po minulom týždni plnom volatility sa na trhoch objavil náznak pokoja – podporený silnými dátami z amerického trhu práce – rastú pochybnosti o tom, kedy a či vôbec sa obrovské AI investície začnú vyplácať.

Analytici upozorňujú, že investori presúvajú kapitál v rámci AI sektora. Podľa Chrisa Westona zo spoločnosti Pepperstone sú najväčšími víťazmi výrobcovia čipov a firmy zabezpečujúce infraštruktúru.

Na Wall Street index Nasdaq klesol o viac ako dve percentá, zatiaľ čo index S&P 500 stratil viac ako jedno percento. Klesol aj index Dow Jones. Ázia bola tiež prevažne v červených číslach, hoci straty boli menej výrazné. Po celkovo pozitívnom týždni tentoraz klesli Tokio, Hongkong, Šanghaj, Sydney, Singapur, Wellington, Manila a Jakarta. Soul si však polepšil.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, stagnovala na úrovni 67,54 USD za barel.

