Stopnutie eurofondov by podľa analytika mohlo znamenať, že nám ujde vlak

Na správy o možnom pozastavení eurofondov zatiaľ finančné trhy nereagovali. „Zatiaľ,“ zdôraznil analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

Kvalita obyvateľov by sa prestala zvyšovať

Stopnutie eurofondov by podľa neho mohlo znamenať, že nám ujde vlak. „Alebo aj to, že jednoducho žiaden nepríde,“ uviedol na sociálnej sieti Kočiš. Z eurofondov Slovensko financuje podstatnú časť svojich verejných investícií.

Vplyv na ekonomický rast by bolo možné podľa analytika vidieť najmä v nasledujúcich rokoch, nakoľko samotné čerpanie a prenos európskych peňažní do reálnej ekonomiky sa očakáva najmä od budúceho roka 2025, resp. v druhej polovici nového programového obdobia.

Zníženie konkurencieschopnosti Slovenska

Pozastavenie eurofondov by na jednej strane podľa Kočiša spomalilo rast našej ekonomiky, konvergencia k priemeru EÚ by naďalej stagnovala, resp. trend dobiehania EÚ by sa mohol otočiť. V praktickej rovine by to znamenalo spomalenie alebo zastavenie zvyšovania kvality života obyvateľov.

Z dlhodobého hľadiska by sa chýbajúce verejné investície podľa Kočiša pretavili aj do zníženia konkurencieschopnosti Slovenska, napríklad pre pomalšie alebo drahšie dobudovanie infraštruktúry, čo v konečnom dôsledku dodatočne ovplyvní potenciál budúceho ekonomického rastu.

Nejde podľa neho len o samotné investície z eurofondov, ale aj o investície, ktoré pre zhoršenú konkurencieschopnosť potenciálne v budúcnosti nezískame.

Názor investorov uvidíme už v pondelok

Kľúčové investície by sme museli dofinancovať na úkor ďalšieho zadlžovania sa alebo ešte prísnejšej konsolidácie verejných financií. Zastavenie eurofondov a potenciál spomalenia ekonomického rastu sa tak v konečnom dôsledku môže podľa Kočiša prejaviť aj v drahšom financovaní, resp. v ešte vyššej rizikovej prirážke, ktorú si od nás investori vypýtajú.

Predražená obsluha štátneho dlhu teda podľa analytika tiež zmenší priestor pre ďalšie investície, ktoré ako krajina potrebujeme urobiť, aby sme udržali krok s okolitými krajinami.

Úverovanie tiež nemusí zlacnieť v súlade s uvoľňovaním menovej politiky zo strany ECB. „Čo si o tejto hrozbe pre slovenskú ekonomiku naozaj myslia investori uvidíme už v pondelok, keď je na pláne aukcia štátnych dlhopisov. Čo si o tom myslia ratingové agentúry, uvidíme počas jesene,“ poznamenal Kočiš.

Stopnutie eurofondov je zatiaľ iba teoretická možnosť, s ktorou sa dá podľa neho pracovať. Na stole tiež dlhodobo ležia problémy v podobe nie úplne efektívneho čerpania.

„Pri súťaži o kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín nám prípadne zmrazené eurofondy budú chýbať. Nejde totiž iba o 13 mld. eur. Ide aj o čas, kedy ich do ekonomiky nalejeme. Už teraz v tomto nie sme úplne efektívni. Vlak nám teda nakoniec možno ani neujde. Iba napríklad nevyrazí po obnovených tratiach. A na to si musíme dať za každú cenu pozor,“ uzavrel Kočiš.