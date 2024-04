Vláda nedokáže znížiť vysoký deficit verejných financií a hrozia nám aj miliardové sankcie z Bruselu, varuje Jakab (video)

Súčasná vláda nedokáže znížiť deficit verejných financií. Myslí si to poslanec Július Jakab (hnutie Slovensko).

„Deficit bude privysoký a nesplníme záväzky, ktorými sme sa zaviazali Európskej komisii,“ povedal pre agentúru SITA Jakab. Komisia tak môže dať zvýšený dohľad nad stavom rozpočtu Slovenska, ale taktiež nám môže udeliť aj miliardové sankcie. Európska komisia za to, že ich súčasná vláda podľa Jakaba klame a nedodržiava to, čo sama sľubuje, môže Slovensku uprieť EÚ prostriedky.

Kamenický zavádzal

Ako pred pár dňami informoval Štatistický úrad SR, celkový deficit verejnej správy dosiahol v minulom roku na Slovensku 6,01 mld. eur, teda 4,89 % z hrubého domáceho produktu (HDP). Rozpočtovaný cieľ pre minulý rok bol deficit na úrovni 6,4 %.

Najvýraznejšia pozitívna odchýlka v hospodárení bola podľa rozpočtovej rady priamo spojená s úspešným dohodnutím refundácie energopomoci cez eurofondy, s ktorou rozpočet nepočítal. Refundácie energopomoci z EÚ fondov sa zároveň v plnej miere zaznamenali do výsledku hospodárenia v roku 2023. Naopak, najvýznamnejšia negatívna odchýlka voči rozpočtu bola podľa RRZ najmä pre prijatie nových opatrení v dôchodkoch počas roka, s ktorými rozpočet takisto nepočítal.

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko v reakcii na údaje Štatistického úradu SR uviedlo, že je oficiálne na papieri, že minister Ladislav Kamenický zavádzal. Štatistici podľa hnutia potvrdili, že jeho „konsolidácia“ stála len na účtovnom triku a že náklady na energopomoc naozaj spadajú do roku 2023.

„Vláda napriek urgentnej potrebe konsolidovať nedokáže naplniť ani vlastný cieľ, znížiť deficit v tomto roku o 0,5 % HDP,“ doplnil poslanec za Progresívne Slovensko Štefan Kišš.

Diera v rozpočte približne za 2,8 miliardy eur

Hnutie Slovensko chce od vlády zásadnú vec. Keďže minulý rok bol deficit 4,9 % a v programovom vyhlásení vláda uviedla, že budú mať deficit o 0,5 % nižší, mal by byť vo výške 4,4 % HDP v tomto roku. Naplánovali si však 6,5 %. To podľa Jakaba znamená, že Kamenický s Ficom majú dieru v rozpočte približne za 2,8 miliardy eur.

Viacerí analytici, a aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, upozornili, že v tomto roku bez ozdravných opatrení príde výraznejšie zhoršenie.

„Bez bolestivých opatrení ostane deficit verejných financií vysoký,“ skonštatoval hlavný analytik Tatra banky Róbert Prega. Nielen, že sa zaviedli nové trvalé dávky, ale ešte sú podľa neho aj automaticky valorizované.

„Máme pochybnosti o tom, či vláda na trvalej báze dokáže konsolidovať jedným percentom a akými opatreniami to naplní. Ak nebudeme schopní splniť ciele na rok 2025, o to zložitejšie to bude v ďalších rokoch,“ povedal Prega.