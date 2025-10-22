Štátny rozpočet opäť rozdelil politikov. Karas zákon roka obhajuje, Hajko pripomína enormný rast dlhu

Schválený štátny rozpočet na rok 2026 opäť rozdelil politikov. Koalícia ho obhajuje ako zodpovedný plán ozdravenia verejných financií, opozícia v ňom vidí rozpočet kolapsu a bankrotu. V utorkovej relácii Téma dňa na TA3 o ňom diskutovali podpredseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Daniel Karas (Smer-SD) a poslanec Jozef Hajko (KDH).
Koaličný poslanec Karas hneď v úvode diskusie zdôraznil, že rozpočet prešiel „stabilnou 79-tkou„, čo má byť podľa neho dôkazom jednoty vládnej koalície. „Vláda je doteraz stabilná, čo prejavila aj svojím rokovaním na úrade vlády a v parlamente,“ uviedol Karas v relácii TA3. Na margo krátkej rozpravy o zákone roka poznamenal, že očakával väčšiu aktivitu opozície, ktorá podľa neho nemala chuť diskutovať.
Opozičný poslanec Hajko to videl inak. Podľa neho išlo o extrémne urýchlené rokovanie bez priestoru na odbornú diskusiu. „Pripraviť sa na rokovanie o takom zložitom dokumente za pár dní je veľmi ťažké,“ uviedol Hajko. Doplnil, že na finančnom výbore nebolo možné konfrontovať priamo ministra financií, ktorý často ani na prerokúvaní zákona nebol.
Nebezpečne rastúci dlh
Opozícia hovorí o nebezpečne rastúcom dlhu a vládnom populizme, ktorý môže viesť až ku kríze dôvery investorov. Hajko pripomenul, že Slovensko žije stále na väčší a väčší dlh a že enormným spôsobom rastie dlh, čo môže spôsobiť, že prestanú dôverovať tí, čo nám požičiavajú peniaze. Ako varovanie spomenul aj grécky a argentínsky scenár, kde nadmerné zadlženie viedlo ku kolapsu štátu.
Daniel Karas oponoval, že vláda Roberta Fica iba napráva stav, ktorý zanechali predošlé kabinety. „V roku 2020 sme zdedili najhoršie verejné financie po vláde Igora Matoviča, Hegera, Sulíka a Ódora,“ vyhlásil s tým, že Slovensko prevzali s deficitom 6,5 percenta HDP. Vláda podľa neho znižuje deficit najrýchlejšie spomedzi 15 krajín eurozóny a plánuje ho dostať v roku 2026 na úroveň 4,1 percenta.
Analýzy rozpočtovej rady
Hajko sa odvolal na analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ktorých základy vysokého dlhu vznikli už počas predošlých vlád Roberta Fica. Podľa neho sa vláda po dvoch rokoch pri moci nemôže donekonečna vyhovárať na predchodcov.
Zároveň pripomenul, že aj v roku 2027, teda vo volebnom roku, sa podľa návrhu očakáva deficit nad 5 percent. „Rastie nám dlh, máme tretiu najvyššiu rizikovú prirážku v EÚ a vláda sa tvári, že konsoliduje,“ povedal Hajko.
Karas reagoval, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť nepracuje korektne s dátami a jej predseda Ján Tóth podľa neho plní príkazy bývalej vlády. Hajko takýto výrok označil za vážne obvinenie voči ústavnej inštitúcii. „Ak ideme napádať inštitúcie, kde sa to skončí?“ pýtal sa.
Diskutovali aj o energopomoci
Diskusia sa dotkla aj tzv. energopomoci. Podľa Karasa bude zachovaná v plnom rozsahu, pričom energopomoc budúci rok bude občanom doručená a financovaná prevažne z eurofondov. Hajko však považuje takéto dotácie za plytvanie.
„Ak by sa polovica týchto peňazí použila na rekonštrukcie domov, 70-tisíc domácností by malo trvalo nižšie účty,“ povedal Hajko. Tvrdí, že pomoc by mala byť adresná, formou sociálnych dávok, a nie plošným rozdávaním, ktoré slúži skôr politickému marketingu.
V závere relácie prišla reč aj na šetrenie vo verejnej správe. Vláda chce ušetriť 535 miliónov eur zmrazením platov a obmedzením výdavkov. Karas to označil za reálny a zvládnuteľný cieľ, pričom tvrdil, že presne vie, koľko má každý rezort ušetriť. Hajko však spochybnil transparentnosť výpočtu.
„Ak poviete, že ušetríte 535 miliónov, musíte povedať, z čoho to ušetríte,“ uviedol Hajko. Upozornil, že štát namiesto skutočných úspor často len prerozdeľuje peniaze vo forme odmien a odhadov.