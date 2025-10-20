Rozpočet zodpovednosti alebo bankrotu? Rodiny podľa Hajka dostávajú od vlády jasný odkaz

V politicky napätej atmosfére parlamentu prebieha diskusia o návrhu štátneho rozpočtu, ktorý vláda Roberta Fica označuje za „rozpočet zodpovednosti“, no jeho kritici ho nazývajú „rozpočtom bankrotu“.
Ako zaznelo v piatkovej relácii Braňo Závodský Naživo v Rádiu Expres, štátny rozpočet stojí na treťom konsolidačnom balíčku, ktorého bremeno podľa opozície ponesú najmä občania a firmy. O rozpočte diskutovali Jozef Hajko (KDH) a Pavel Ľupták (Strana Vidieka).
Zaťaženie pre bežných ľudí
Hajko, podpredseda hospodárskeho výboru, označil vládne opatrenia za „fantómovú konsolidáciu“, ktorá sa podľa neho iba tvári ako reformná, no v skutočnosti zaťažuje bežných ľudí.
„Minister financií predstúpi pred kamery a vysvetľuje, že potrebujeme tretí konsolidačný balík, ktorý vôbec nemusel byť, keby sa riadne konsolidovalo po prvých dvoch,“ povedal Hajko. Tvrdí, že štát reálne šetrí len na úrovni pol miliardy eur, pričom väčšina úspor, približne 1,4 miliardy, pôjde na úkor domácností, samospráv a podnikateľov. Naopak, Pavel Ľupták hájil vládnu stratégiu a označil ju za nevyhnutnú odpoveď na globálne hospodárske tlaky.
Gašpar pri hlasovaní o rozpočte očakáva 78 hlasov, aj keď podľa jeho slov je možné všetko
„Cieľ vlády je znižovať deficit vo vzťahu k HDP. Nemôžeme to merať len v absolútnych miliardách, pretože trhy sledujú pomer dlhu k výkonu ekonomiky,“ uviedol. Odmietol tvrdenia opozície, že vláda zavádza verejnosť. „Nie je to podraz na ľuďoch. Každá konsolidácia znamená, že to zaplatia tí, ktorí tvoria hodnoty. To je realita vo všetkých štátoch,“ zdôraznil.
Ľupták spochybnil analýzu RRZ
Zásadným bodom sporu bolo aj tvrdenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ktorej rodiny s deťmi v dôsledku vládnych opatrení prídu v roku 2026 v priemere o 700 eur ročne. Hajko tieto čísla potvrdil a označil ich za dôkaz zlyhania vládnej politiky.
Rodina s dvomi deťmi stratí 700 eur a bezdetná dvojica tri stovky. Na budúci rok si poriadne utiahneme opasky
„Trpia na tom bežní obyvatelia, vláda pritom nie je ochotná výraznejšie na sebe šetriť,“ skonštatoval Hajko. Ľupták však analýzu spochybnil.
„Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je de facto opozičný orgán. Čaruje s číslami a neberie do úvahy všetky sociálne opatrenia,“ reagoval.
Diskutovali aj o hazarde
Diskusia sa dotkla aj pripravovaných zmien v oblasti hazardu, ktoré presadzuje minister Rudolf Huliak. Vládny návrh počíta s tým, že licencie na herne a kasína, ktoré samosprávy odmietli predĺžiť, by mohol prevziať štátny podnik Tipos. Ľupták tento krok obhajoval ako spôsob, ako „zaviesť poriadok“ a „zvýšiť príjmy pre štátny rozpočet“.
Ako dodal: „Keď môže mať viedenské štátne kasíno pobočky po celej Európe, prečo by Slovensko nemohlo mať štátne kasína pod vlastným dohľadom?“ Opozičný poslanec Hajko to však označil za nebezpečný precedens a morálne zlyhanie vlády.
Vládny balíček pomôže len kozmeticky, udržateľnosť sa podľa rozpočtovej rady zlepší iba nepatrne
„Rodiny, ktoré už dnes bojujú s dlhmi, dostávajú od vlády jasný odkaz – hrajte, lebo my z toho potrebujeme peniaze do rozpočtu,“ uvádza Hajko.
Cesta bankrotu
Na záver diskusie Ľupták priznal, že rozpočet nie je ideálny, no považuje jeho prijatie za signál stability pre finančné trhy. „Naším cieľom je ochrániť ľudí pred chudobou. Sme sociálne trhové hospodárstvo a musíme sa podľa toho správať,“ povedal Ľupták.
Hajko uzavrel, že rozpočet vedie Slovensko k nebezpečnej ceste bankrotu a že vláda zadlžuje štát tempom, ktoré nie je udržateľné.