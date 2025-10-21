Remišová označila rozpočet za ekonomickú samovraždu Slovenska, Matovičovci hovoria o chudobe a utrpení - VIDEO

Hnutie Slovensko a predsedníčka strany Za ľudíVeronika Remišová kritizujú schválený štátny rozpočet. Ako uviedlo Hnutie Slovensko, jeho poslanci v parlamente do poslednej chvíle bojovali proti rozpočtu a zapájali sa do rozpravy. Rozpočet na rok 2026 podľa ich názoru poškodzuje občanov.
„Dnes bol schválený rozpočet bankrotu a gréckej cesty Slovenska, ktorý znamená pre ľudí chudobu a utrpenie,“ myslí si člen finančného výboru Július Jakab. Koaličným poslancom vytkol, že si po schválení rozpočtu ešte aj zatlieskali.
„Grécku cestu k bankrotu“
Taktiež pripomenul, že na problematickosť rozpočtu upozornili okrem opozície aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Štatistický úrad SR či zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov.
„Najvyšší kontrolný úrad SR tvrdí, že všetky peniaze, ktoré Ficova vláda vzala ľuďom v mene konsolidácie, jednoducho prejedla. Za posledných 15 rokov ide o najhoršie hospodárenie štátu, spojené s enormným nárastom dlhov,“ vraví Jakab.
Je toho názoru, že rekordný dlh, ktorý vytvára aktuálna vláda Roberta Fica, sa nabaľuje ako snehová guľa, a v nasledujúcich dvoch rokoch ešte porastie. Smerovanie Slovenska i preto označil za „grécku cestu k bankrotu“.
Trojnásobný deficit
Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič poukázal, že v roku 2022, kedy Slovensko čelilo doznievajúcej pandémii, rekordnej inflácii, či vojne na Ukrajine a energetickej aj utečeneckej kríze, dosiahol deficit 1,8 miliardy eur. Dnes schválený deficit ale presahuje šesť miliárd eur.
„Aj to, že Fico vytvára viac ako trojnásobný deficit oproti najkrízovejšiemu roku, jasne ukazuje, kto vedel hospodáriť a kto vie len kradnúť,“ myslí si Matovič.
Remišová hovorí o ekonomickej samovražde Slovenska
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová označila schválený rozpočet za ekonomickú samovraždu Slovenska. „Tento rozpočet nie je plánom zodpovedného hospodárenia, ale plánom udržania si moci. Fico a Kamenický šetria na ľuďoch, no nie na sebe. Ministerstvá sa tvária, že šetria tým, že niečo nekúpia, zatiaľ čo bežní ľudia platia vyššie dane, vyššie ceny a životné náklady,“ vraví poslankyňa parlamentu. Je toho názoru, že po troch konsolidačných balíčkoch sa štát ocitá v ešte väčšom rozvrate.
„Vláda sľubovala, že bude šetriť na prevádzke štátu, no plánované úspory vo výške 1,3 miliardy sa scvrkli na polovicu – na 535 miliónov – a ani tie nie sú podložené žiadnymi opatreniami. Verejný dlh prekročí 62,8 percenta HDP, čo je historické maximum Slovenska, a ani deficit vláda zásadným spôsobom neznižuje,“ vraví Remišová.
Rozpočet drahoty, stagnácie a chudoby
Pripomenula upozornenia Najvyššieho kontrolného úradu, že hrubý dlh Slovenska môže dosiahnuť až 84 miliárd eur, rovnako aj tie, podľa ktorých sa prepadol výber daní a rastie dlh.
„Výber daní sa katastrofálne prepadol v dôsledku mafiánskej novely trestného zákona, ktorá vychádza v ústrety daňovým podvodníkom. Vláda tak nemá z čoho financovať svoje sľuby, a namiesto šetrenia pridáva nové dlhy a nové úrady,“ tvrdí predsedníčka Za ľudí, Podľa nej vláda nedokáže zastaviť ani nekontrolovaný rast výdavkov. V tomto smere pripomenula pribúdanie nových úradníkov či zadlžovanie nemocníc. Remišová hovorí aj o zlyhaní dôchodkovej politiky.
„Štát musí Sociálnej poisťovni dofinancovať 2,75 miliardy eur. Výdavky na dôchodky sa za desať rokov zdvojnásobili – zo 6,4 miliardy na 13 miliárd. A vláda nemá odvahu urobiť žiadnu reformu,“ vraví. Slovensko podľa jej slov čaká spomalenie ekonomiky a rast chudoby. „Tento rozpočet je rozpočet drahoty, stagnácie a chudoby,“ uzavrela.