Parlament schválil zákon roka, Slovensko čaká takmer šesťmiliardový deficit - VIDEO

Parlament schválil návrh budúcoročného štátneho rozpočtu, ktorý ráta s výdavkami vo výške takmer 68 miliárd eur a príjmami približne 62 miliárd eur. Znamená to, že krajina bude hospodáriť so schodkom okolo 5,9 miliardy eur, teda 4,1 % HDP.
Vláda sľubuje, že ide o krok k fiškálnej stabilizácii, opozícia však varuje, že čísla sú postavené na nereálnych predpokladoch a deficit bude v skutočnosti vyšší. Za schválenie rozpočtu hlasovalo 79 poslancov, proti bolo 66 poslancov.
Konsolidačný balík
Najväčší podiel rozpočtu opäť smeruje do sociálnej oblasti a dôchodkového systému, na ktoré poputujú miliardy eur. Zdravotníctvo dostane vyše 10 miliárd, no značnú časť týchto peňazí pohltia rastúce dlhy nemocníc a zvyšujúce sa mzdy zdravotníkov. Školstvo si polepší o viac než 7 miliárd, kým rezort obrany získa takmer tri miliardy eur. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) označil rozpočet za kompromis medzi potrebou šetriť a zachovať sociálne istoty.
Slovensko sa ocitá v zložitej fiškálnej situácii, podľa analytika máme najrýchlejšie zadlžovanie sa od pandémie
Konsolidačný balík, ktorý by mal rozpočet zlepšiť, tvorí 2,7 miliardy eur. Z tejto sumy vláda navrhuje, že približne polovicu úspor vytiahne zo znižovania výdavkov štátnych inštitúcií a rezortov, napríklad z rezortov dopravy, školstva, či vnútra, a druhú polovicu z legislatívnych opatrení, ako zvýšení daní, odvodov či iných príjmových mixov.
Bude to teda zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia pre zamestnancov, živnostníkov či podniky. Zároveň sa zavádzajú nové pásma progresívnej dane z príjmov fyzických osôb. Ďalšou významnou zmenou je zvýšenie sadzby dane z poistenia zo 8 % na 10 %. V oblasti spotrebných daní či DPH sa navrhuje zvýšenie DPH na vybrané potraviny s vyšším obsahom cukru či soli z 19 % na 23 %.
Šetrenie ministerstiev
Rezorty dopravy, školstva a vnútra majú prispieť úsporami v stovkách miliónov. Zmrazenie platov vo verejnej správe, ktoré sa dotkne väčšiny úradníkov, má priniesť približne 160 miliónov eur. Výnimku budú tvoriť zamestnanci v školstve a zdravotníctve. Ďalších 375 miliónov sa má ušetriť redukciou výdavkov na tovary, služby či prevádzku úradov.
Rozpočet zodpovednosti alebo bankrotu? Rodiny podľa Hajka dostávajú od vlády jasný odkaz
Na šetrení sa majú podieľať aj samosprávy, od ktorých vláda očakáva úspory vo výške 130 miliónov eur. Plánujú sa aj opatrenia aj v rámci sociálneho sektora. Ide napríklad o zvýšenie trvania obdobia platenia vybraných dávok, či zmeny v rámci príspevkov do druhého piliera pre rodičov na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Ministerstvo práce zároveň plánuje sprísnenie kontrol PN.
Kritika za luxusné výdavky
Opozícia kritizovala vládu za luxusné výdavky a neadresné dotácie, ktoré si krajina podľa nich nemôže dovoliť v čase, keď sa zadlžuje rekordným tempom. Koaliční poslanci však argumentovali, že vláda prebrala najhoršie verejné financie v EÚ a postupná konsolidácia je nevyhnutná.
No ako povedal poslanec za Hnutie SlovenskoJúlius Jakab, vláda klame o tom, že súčasný stav verejných financií je dielom predošlej vlády. Strana Smer-SD totiž vládla už dávno predtým. A nič podľa Jakaba nerobila preto, aby dala verejné financie do poriadku. Jakab tiež kritizoval, že poslanci schválili zmeny vo výdavkových limitoch pre zdravotníctvo.
To, že rozpočet predstavuje likvidačný zásah do zdravotníctva, povedal aj poslanec za SaS a tímlíder pre zdravotníctvo Tomáš Szalay. „Tento rozpočet je podvod na zdravotníctve. Vláda zvyšuje zdravotné odvody všetkým pracujúcim o 1 %, takže ľudia zaplatia o 250 miliónov eur viac. Ale tieto peniaze neskončia v zdravotníctve,“ upozornil Szalay.
Materiál plný klamstiev a marketingu
Kritiku predniesol aj podpredseda SaS Marián Viskupič. Vláda podľa neho namiesto zodpovedného hospodárenia predložila materiál plný klamstiev a marketingu. „Tento rozpočet nie je zákon roka, ale podvod roka. Je to podvod na občanoch, na podnikateľoch, na živnostníkoch. Na všetkých, ktorí platia dane. Toto je vydláždená cesta do Grécka,“ vyhlásil Marián Viskupič.
Gašpar pri hlasovaní o rozpočte očakáva 78 hlasov, aj keď podľa jeho slov je možné všetko
Igor Matovič za Hnutie Slovensko doplnil, že politika súčasnej vlády je okrádať vlastných voličov. „Ľudí ste zodrali z kože a sebe ste zvýšili platy,“ povedal Matovič. Robert Fico podľa jeho slov zarába mesačne viac ako 10-tisíc eur. „Ak si myslíte, že vaši voliči sú tupci a nerozumejú tomu, našou úlohou je vysvetliť im, že ste ich znovu podviedli,“ odkázal súčasnej vláde Matovič.
Ako vyhlásil predseda Progresívneho SlovenskaMichal Šimečka, ide o rozpočet, ktorý privádza Slovensko o krok bližšie k bankrotu a k chudobe. „Je to rozpočet, ktorý vôbec nepomáha verejným financiám, práve naopak. Berú ľuďom peniaze a nedokázali nič ušetriť,“ upozornil Šimečka.