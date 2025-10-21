Rozpočet je podľa opozície hanebný a plný chýb. Vláda obišla odbory aj zamestnávateľov, tvrdí Šimečka – VIDEO

Schválený štátny rozpočet na rok 2026 privádza Slovensko o krok bližšie k bankrotu, chudobe, a vôbec nepomáha verejným financiám. Povedal to líder opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka.
„Rozpočet bude znamenať ešte väčšie zadlžovanie a deficit, ktorý bude, obávam sa, nezmenený alebo ešte vyšší, ako keď táto vláda nastupovala. Preto sme hlasovali proti tomuto rozpočtu,“ uviedol. Podľa jeho slov je to rozpočet, ktorý zoberie ľuďom peniaze, a to najmä pracujúcim na zvýšených odvodoch.
Ekonomika stagnuje, vláda si neodoprie vysoké platy
Ekonomika bude zároveň stagnovať, dlh krajiny je rekordne vysoký. Na druhej strane vláda nedokáže podľa Šimečku spraviť ani základné gesto a znížiť si platy, ktoré si na začiatku volebného obdobia zvýšila na dvojnásobok.
Samotný proces schvaľovania rozpočtu označil za hanebný. Kvalitný rozpočet si podľa neho vyžaduje čas a diskusiu. „Určite tam budú chyby aj v číslach, aj v opatreniach,“ myslí si líder opozície. Kritizoval tiež to, že od začiatku neboli do procesu prípravy konsolidácie či rozpočtu zapojení sociálni partneri.
Vláda obišla všetkých, ktorí do diskusie patria
Vláda je podľa neho arogantná a myslí si, že sama to vie najlepšie, pričom obišla odbory, samosprávy, zamestnávateľov aj profesijné zväzy. „Rúca sa sociálny zmier a ten rozpočet je toho dôkazom. To, že to tu už potom v parlamente spláchli za pár hodín, na to sme si už pri tejto koalícii zvykli. Nechcú diskusiu, lebo sa to nedá obhájiť,“ podotkol s tým, že v normálnom štáte sa o rozpočte diskutuje týždne a nie pár dní.
Urobili sme husársky kúsok, skonštatoval po schválení štátneho rozpočtu premiér Fico – VIDEO
„Zatlieskali si, že už to majú za sebou a už sa rýchlo budú chcieť baviť o nejakom puči alebo ďalšej blbosti, čo si vymyslia, aby zalepili ľuďom oči,“ dodal Šimečka. Je však presvedčený, že sa to nepodarí, pretože ľudia už od januára pocítia chudobu na svojich peňaženkách.
Poslanec Štefan Kišš z PS poukázal na to, že v rozpočte je veľa rizík a „vzdušných zámkov“.„Opäť sa ukázalo, že oklamali voličov. Tri uťahovania sa ukázali ako zbytočné. Už dnes vieme, že minuloročný deficit je ešte horší, ako si pôvodne naplánovali, a tvrdíme, že aj ten budúcoročný bude ešte horší ako si dnes schválili,“ skonštatoval.
Ako ďalej dodal, doteraz sa verejnosť nedozvedela, ako bude vláda šetriť na sebe, namiesto toho škrtá investície do rekonštrukcie ciest, mostov, nemocníc či škôl. „Expresným schvaľovaním rozpočtu čiastočne obišli ústavný zákon. Jednu sankciu obišli, ale platia tie ostatné. A jednou z nich je, že 23. novembra očakávame hlasovanie o dôvere vláde,“ doplnil Kišš.
Vláda sa bojí hlasovania o dôvere aj Ústavného súdu
Šimečka je presvedčený, že vláda sa bojí nielen samotného hlasovania o dôvere, ale aj diskusie, preto posúva už niekoľko mesiacov hlasovania o vyslovení nedôvery ministrom i vláde. „Keď sa pokúsia obísť ústavný zákon, tak samozrejme, vieme dať podnet na Ústavný súd SR. Ja si myslím, že sa budú snažiť nájsť nejakú kľučku, aby sa tomu vyhli,“ uzavrel.
Podľa strany Demokrati v utorok vládna koalícia v parlamente schválila najhorší rozpočet v histórii Slovenska – rozpočet ožobračovania, krízy a klamstiev. Ide o dokument, ktorý namiesto ozdravenia krajiny prináša ďalší prepad, chaos, neporiadok a schvaľuje sa bez diskusie so sociálnymi partnermi, tvrdí strana.
„Minister financií sám priznal, že Slovensku bude už tento piatok znížený rating. Namiesto sebareflexie však útočí na predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť len preto, že ten pomenoval pravdu – konsolidácia verejných financií nebude dostatočná. Samotný rozpočet je navyše nafúknutý na strane príjmov. Z avizovanej konsolidácie vo výške 1,3 miliardy eur je reálnych len približne 535 miliónov a aj tie sú otázne,“ povedal bývalý premiér Eduard Heger.
Demokrati varujú pred rastom inflácie a nezamestnanosti
Poukazuje na to, že štát sa na úsporných opatreniach podieľa len 25 percentami a politici vládnej koalície vôbec. Napriek tomu, že minuloročný deficit mal byť 5,27 percenta, vláda skončila s reálnym deficitom 5,5 percenta. A tak to bude aj s deficitom na budúci rok. Bude vyšší ako si vláda naplánovala a dlh opäť výrazne narastie, myslia si Demokrati.
Parlament schválil zákon roka, Slovensko čaká takmer šesťmiliardový deficit - VIDEO
„V roku 2025 má ekonomika rásť len o 0,8 percenta, inflácia sa v roku 2026 zrýchli na 4,4 percenta – pritom v roku 2024 bola len 2,8 percenta – a nezamestnanosť stúpne na 5,6 percenta. Aj samotná prognóza ministerstva financií je pesimistickejšia než odhad Európskej komisie,“ pokračuje Eduard Heger.
V rámci verejného zdravotného poistenia sa tento rok očakáva nižšie čerpanie výdavkov na zdravotnú starostlivosť o 43,3 milióna eur, z toho 19,3 milióna eur v nemocniciach a 15,5 milióna eur na lieky a dietetické potraviny. Tieto „úspory“ sa pritom kompenzujú výdavkami na výplatu dividend súkromným akcionárom, najmä zdravotnej poisťovni Dôvera, poukazujú Demokrati.
Rozpočet kritizuje aj Kresťanská únia (KÚ). Podľa predsedu KÚ Milana Krajniaka vláda ide v úplnom protismere s tým, čo by mala robiť. Navyšuje počet verejných zamestnancov o ďalších 5 000 a tieto náklady vykrýva zvýšením zdanenia pracujúcich a podnikateľov. Vláda podľa neho nemá žiaden plán a nevie, ako má slovenskej ekonomike pomôcť k ekonomickému rastu.
Slovensko sa ocitá v zložitej fiškálnej situácii, podľa analytika máme najrýchlejšie zadlžovanie sa od pandémie
„Správa sa ako Pat a Mat, pretože všetko čo urobí, vedie k horšiemu stavu, ako bol predtým,“ zhodnotil Krajniak. Slovenská ekonomika sa podľa neho potrebuje vrátiť k riešeniam, ktoré fungovali a fungujú.