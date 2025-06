Štát platí za nájmy kancelárií desiatky miliónov ročne. ÚHP radí, ako znížiť výdavky a vyhnúť sa nevýhodným zmluvám

Štát si čoraz častejšie prenajíma kancelárske priestory, pričom väčšina týchto výdavkov vzniká v hlavnom meste. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) analyzoval 82 nájomných zmlúv v Bratislave v hodnote 48 miliónov eur ročne. Odporúča, aby sa štát pri uzatváraní nových zmlúv inšpiroval dobrou praxou zo súkromného sektora aj zahraničia.

„Z dlhodobého hľadiska je pre štát ekonomickejšie využívať vlastné priestory, no nájmom sa úplne vyhnúť nedá. Keď už štát do nájmu musí ísť, mal by sa snažiť o čo najlepšie podmienky,“ uvádza útvar. Analýza prináša šesť zásad, ako nastaviť nájmy efektívne.

Najprv si štát musí jasne definovať potreby a inšpirovať sa štandardom 15 m2 na pracovné miesto, porovnávať ponúkané nájomné s trhovými cenami, zohľadniť aj náklady na služby a energie, myslieť na vplyv inflácie pri dlhých zmluvách, vyberať nájmy verejnou súťažou a využívať nájom len na nevyhnutný čas.

„Štát by mal nastaviť zmluvu tak, aby neplatil prípadné zvýšenie cien v celej miere sám,“ odporúča ÚHP. Verejná súťaž s vopred stanovenými podmienkami umožní získať širšiu ponuku priestorov a lepšie podmienky. Nájomné zmluvy sa podľa útvaru nedajú zmeniť zo dňa na deň, no pri uzatváraní nových je možné navrhované opatrenia aplikovať. „Ideálne je začať s ich prípravou v dostatočnom časovom predstihu,“ uzatvára analýza.