Podnikatelia oceňujú snahy zamedziť falošné PN-ky, opatrenia proti zneužívaniu dávok považujú za kľúčové

Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) oceňuje aktivity smerujúce k zníženiu počtu fiktívnych či falošných práceneschopností a k zamedzeniu zneužívania sociálneho systému.

Pozitívne hodnotí aj zlepšenie medzirezortnej spolupráce, rozhodovanie založené na dátach a komplexnejší pohľad na celkové dopady, vrátane výpadku príjmov z odvodov a daní.

Zvýšené náklady aj podnikateľom

Zneužívanie sociálneho systému podľa ZPS spôsobuje zvýšené náklady aj podnikateľom, ktorí musia zamestnancom preplácať úvodné dni PN či návštevy lekára, pričom pri fiktívnych dlhodobých PN im chýba pracovná sila.

Porovnanie so susednou Českou republikou ukazuje, že priemerná dĺžka práceneschopnosti v Česku je približne 31 dní, kým na Slovensku dosahuje 41 dní, teda o dva pracovné týždne viac.

Boj proti zneužívaniu sociálneho systému

„Snaha o zamedzenie zneužívania dávok nemá byť iba o kontrolách. Kľúčové je zároveň odstrániť motivácie, ktoré k zneužívaniu vedú. To platí nielen pri PN, ale aj pri ďalších typoch dávok a benefitov, ako je podpora v nezamestnanosti, materská pre otcov či preplácané dni návštevy lekára. Aj tieto oblasti si zaslúžia detailnejšiu pozornosť, keďže efektívnejšie nastavenie systému môže priniesť úspory v desiatkach až stovkách miliónov eur. Zamedzenie zneužívania sociálneho systému vytvára zásadný priestor pri konsolidácii verejných financií bez toho, aby sa to dotklo tých, ktorí pomoc potrebujú. Preto, ak štát opakovane prichádza s balíčkami opatrení na boj proti daňovým podvodom, očakávali by sme rovnaké balíčky opatrení na boj proti zneužívaniu sociálneho systému,“ uviedol Ján Solík zo ZPS.

ZPS sa zároveň ohradzuje voči tvrdeniam, že firmy „posielajú“ zamestnancov na PN v čase mimo sezóny. Rozhodnutie o PN je podľa združenia výlučne v kompetencii ošetrujúceho lekára. „Absolútna väčšina podnikateľov zápasí s nedostatkom pracovnej sily, a preto nemá žiadnu motiváciu umelo znižovať zamestnanosť,“ pripomína ZPS.