Stačí jedno opatrenie a Fico môže na konsolidáciu získať pol miliardy eur, doplatili by na to dôchodcovia

Odborníci na ekonomiku sa zhodujú na tom, že zrušenie či prípadná úprava trinásteho alebo rodičovského dôchodku, by výrazne pomohli konsolidácií štátneho rozpočtu.

Makroekonóm z VÚB Banky Michal Lehuta pre agentúru SITA poukázal na to, že rodičovské dôchodky daňových poplatníkov stoja každoročne viac ako 300 miliónov eur, trináste dôchodky dokonca viac ako 800 miliónov eur. Tieto sumy by podľa jeho slov potrebnej konsolidácii významne pomohli, dokonca by ju pre budúci rok mohli zaplatiť takmer celú.

Trinásty dôchodok by mal byť adresnejší

Napriek tomu, že súčasná vláda neinformovala o zámere zrušiť alebo nejako meniť trinásty či rodičovský dôchodok, takúto zmenu navrhovala minulý rok bývalá úradnícka vláda Ľudovíta Ódora vo svojich 100 úsporných opatreniach, ktoré by štátu priniesli 10 miliárd eur.

„V prípade trinásteho dôchodku vidíme priestor na jeho optimalizáciu, respektíve zohľadnenie adresnosti. Jeho výška by sa mala nepriamoúmerne meniť vzhľadom na výšku vyplácanej penzie, čo znamená, že pri dôchodcoch s vyššími dôchodkami existuje priestor na zníženie trinástych dôchodkov,” uviedol pre agentúru SITA makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

Adresnosť pri trinástom dôchodku má podľa jeho slov pri celkových výdavkoch na túto sociálnu dávku na úrovni 800 miliónov eur potenciál ušetriť desiatky až stovky miliónov eur v závislosti od nastavenia adresnosti.

Štát by ušetril aj pri návrate k vianočnému príspevku

Analytik z INESS Radovan Ďurana pripúšťa, že aj keby sa vláda rozhodla vrátiť trinásty dôchodok k pôvodnej verzii vianočného príspevku, ktorý bol adresný a určený predovšetkým dôchodcom s nízkym dôchodkom, ušetrila by 500 miliónov eur.

„To je obrovská, násobne vyššia suma ak ju porovnáme s daňovými príjmami napríklad celej dane z cukru alebo chystaného zvyšovania progresivity daní z príjmov fyzických osôb,” doplnil Ďurana pre agentúru SITA s tým, že najviac úspor je v oblasti sociálnych transferov, potom v platoch zamestnancov štátu a nakoniec v prevádzke štátu.

Ekonómovia sa zhodujú na tom, že z ekonomického pohľadu býva efektívnejšie znižovanie verejných výdavkov, napríklad neadresnej sociálnej politiky, či zefektívňovanie fungovania verejnej správy, alebo zvyšovanie majetkových či nepriamych daní.

Zefektívnenie štátnej správy

„Štát by mal taktiež hľadať spôsoby ako zvýšiť svoju efektívnosť. Prvým krokom pri zefektívnení štátnej správy by mal byť dôkladný a nezávislý personálny audit, ktorý by presnejšie ukázal kde existuje priestor pre prípadne zníženie stavu zamestnancov a kde by naopak bolo dobré personálne kapacity navýšiť, tak aby bola zachovaná minimálne aktuálna kvalita poskytovaných služieb štátu. Efektívnejším riešením je pozastavenie valorizácie miezd vo verejnej správe, čo v budúcom roku prinesie vyššiu úsporu ako samotné zníženie počtu zamestnancov,” navrhol ďalšie šetrenie v rámci konsolidácie analytik Marián Kočiš.

Podľa jeho slov sa ako racionálny krok javí zmrazenie platov v kombinácií s personálnym auditom. Odborník pripúšťa, že zmrazenie výšky platov je nepopulárny krok, ale pripomína, že v minulom roku rast priemerných miezd ťahal práve verejný sektor, keďže platy sa tu razantne zvyšovali v dvoch kolách.

Ficova vláda zmeny zatiaľ nechystá

„Rodičovský dôchodok je zakotvený v Ústave SR, čo znamená, že jeho úprava alebo zrušenie by si vyžadovalo ústavnú väčšinu v parlamente, teda širokú podporu naprieč politickými stranami. Kým sa takáto dohoda nenájde, rodičovský dôchodok bude naďalej vyplácaný v nezmenenej podobe,” uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre agentúru SITA.

Rezort zároveň poukázal na to, že trinásty dôchodok sa po prijatí príslušného zákona na jar tohto roka stal riadnou dôchodkovou dávkou, ktorú pravidelne vypláca Sociálna poisťovňa. Po novom už nejde o štátnu sociálnu dávku, a slovenskí dôchodcovia dostanú trinásty dôchodok v plnej výške pred vianočnými sviatkami.

Rezort práce však pripustil, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala k prehodnoteniu efektívnosti dôchodkového systému s cieľom posilniť jeho dlhodobú udržateľnosť: „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aktuálne pripravuje konsolidačné opatrenia, ktoré budú zamerané na zabezpečenie stability dôchodkového systému. Tieto opatrenia budú vyžadovať diskusiu nielen v rámci vládnej koalície, ale aj so sociálnymi partnermi.”

Tlačové oddelenie ministerstva práce tiež pre agentúru SITA potvrdilo, že sociálne opatrenia, ktoré rezort zaviedol do platnosti tento rok zostanú zachované.