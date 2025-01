Španielsko chce uvaliť superdaň na kupcov nehnuteľností z krajín mimo EÚ

Daň až do výšky 100 percent na španielske majetkové transakcie u občanov z krajín mimo EÚ, ktorí žijú mimo krajiny, je jedným z hlavných návrhov ľavicovej vlády na riešenie bytovej krízy.

Toto opatrenie v jednej z popredných svetových turistických destinácií sa však javí väčšinou symbolické, uviedli odborníci pre agentúru AFP.

V kurze sú najmä Baleárske a Kanárske ostrovy

Socialistický premiér Pedro Sánchez v pondelok oznámil svoj 12-bodový program na zmiernenie krízy. Uviedol pritom, že nerezidenti z krajín mimo Európskej únie kúpili v roku 2023 v Španielsku približne 27-tisíc domov a bytov.

V tom roku bolo uzavretých celkovo 638 552 obchodov s nehnuteľnosťami, z ktorých cudzinci – vrátane občanov EÚ – uskutočnili o niečo viac ako 19 percent, podľa údajov ministerstva bývania. Podiel dosiahol 31,5 percenta a 28,6 percenta na Baleárskych a Kanárskych ostrovoch.

Nezlacní to domy

Občania z krajín mimo EÚ, ktorí kupujú nehnuteľnosti v Španielsku, sú väčšinou tí, ktorí kupujú „ako investíciu alebo možno preto, aby prišli na dovolenku“, povedal Joan Carles Amaro, profesor na obchodnej škole Esade so sídlom v Barcelone. Ale tento profil „nepredstavuje významné percento na španielskom trhu s nehnuteľnosťami“, povedal. Navrhovaná daň by sťažila občanom z krajín mimo EÚ kupovať nehnuteľnosti, „ale to automaticky nezlacní domy,“ podotkol.

Najviac nehnuteľností v Španielsku kupujú Briti. Viac ako 100-tisíc Britov na dôchodku žije v slnečnejších a teplejších oblastiach Španielska. V rebríčku zahraničných vlastníkov nehnuteľností nasledujú Nemci a Francúzi.

Ľudia vraj potrebujú lacnejšie prenájmy

Podľa Bernda Kunzeho, spolupracovníka realitnej kancelárie na Malorke, návrh zákona nepomôže obyčajným Španielom dostať sa k dostupnejšiemu bývaniu. „Ľudia potrebujú lacnejšie priestory na prenájom, nie luxusné nehnuteľnosti,“ povedal.

Sánchez na margo návrhu, ktorý možno napokon ani neprejde, povedal, že plán bol inšpirovaný podobnými schémami v Dánsku a Kanade. Napríklad v Dánsku si cudzinci môžu kúpiť nehnuteľnosť, ak tam žijú aspoň päť rokov a majú špeciálne povolenie, hoci podmienky pre občanov EÚ sú značne jednoduchšie.