Súdna rada vyhlásila voľbu na nového predsedu Najvyššieho správneho súdu, uskutoční sa v apríli

Termín súvisí s uplynutím funkčného obdobia Pavla Naďa.
Nápis na vstupných dverách budovy Najvyššieho správneho súdu SR v Bratislave. Bratislava, 15. október 2024.
Predsedníčka Súdnej rady SRMarcela Kosová vyhlásila voľbu kandidáta na funkciu predsedu Najvyššieho správneho súdu SR. Ako rada v tejto súvislosti informovala rada na svojej internetovej stránke, voľba sa uskutoční 14. apríla.

Termín vyhlásenia voľby súvisí s uplynutím funkčného obdobia súčasného predsedu NSS SR Pavla Naďa, ktoré pripadá na 18. mája.

„Oprávnení navrhovatelia sú vyzvaní, aby svoje návrhy kandidátov predložili predsedníčke Súdnej rady SR do 2. februára 2026. Na návrhy doručené po uplynutí lehoty a na návrhy, ktoré nemajú všetky náležitosti ustanovené zákonom, sa neprihliada,“ zdôraznila rada.

Súdna rada SR zvolila Pavla Naďa za kandidáta na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) v apríli 2021. Hlasovali zaňho vtedy všetci prítomní členovia rady. Do funkcie ho následne vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová.

