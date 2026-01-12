Chaos v PSG? Luis Enrique tvrdo reaguje: Falošné správy nás chcú destabilizovať

Niektoré médiá informovali, Dembélé vraj požaduje od PSG zdvojnásobenie platu, čo však jeho kouč dementoval.
Tréner futbalistov francúzskeho klubu Paríž Saint-GermainLuis Enrique v nedeľu odmietol špekulácie o rokovaniach o zmluvách hráčov a označil ich za „falošné správy“, ktorých cieľom je destabilizovať klub.

„Momentálne sa nás niekto zvonka snaží rozkolísať prostredníctvom nepravdivých informácií,“ povedal španielsky kouč na tlačovej konferencii pred zápasom Francúzskeho pohára.

Podľa zdrojov blízkych klubu PSG rokuje o predĺžení kontraktov s viacerými futbalistami vrátane víťaza Zlatej lopty Ousmana Dembélého a Bradleyho Barcolu, ktorým sa zmluvy končia v júni. Klub však detaily rokovaní oficiálne nepotvrdil.

Niektoré médiá informovali, Dembélé vraj požaduje od PSG zdvojnásobenie platu, čo však jeho kouč dementoval.

Luis Enrique zdôraznil, že rokovania o zmluvách sú bežnou súčasťou fungovania klubu, no ide o súkromnú záležitosť. „Vieme, čo chceme, a to je najdôležitejšie. V tomto smere sme pokojní,“ uviedol.

Tréner PSG sa vyjadril v predvečer pondelkového pohárového duelu proti mestskému rivalovi FC Paríž. Dembélé sa presadil už v ich nedávnom ligovom stretnutí, ktoré bolo prvým parížskym derby v najvyššej súťaži od roku 1990.

