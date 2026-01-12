Ukrajina zasiahla ruské ropné plošiny v Kaspickom mori

Ukrajinské Sily pre špeciálne operácie vykonali presný dronový útok na tri ruské morské ropné plošiny v Kaspickom mori, ktoré prevádzkuje spoločnosť Lukoil. Uviedol to v nedeľu ukrajinský generálny štáb, informuje web United 24.
Priamy zásah plošín
Ukrajinská armáda informovala o priamych zásahoch plošín Vladimir Filanovskij, Jurij Korčagin a Valerij Grajfer, ktoré patria medzi kľúčové zariadenia ruskej energetickej infraštruktúry v Kaspickom mori. Tieto plošiny, ktoré sa nachádzajú v severnej časti mora, sú známe tým, že podporujú logistické a energetické potreby ruských vojenských operácií.
Rozsah škôd sa mapuje, uviedol generálny štáb. Monitorovací systém NASA FIRMS podľa satelitných údajov na miestach útokov nezaznamenal žiadne požiare. To naznačuje, že drony pravdepodobne zasiahli konštrukčné prvky bez toho, aby zapálili ropu alebo plyn uskladnený na plošinách.
Útok na logistické sklady
Okrem operácie v oblasti Kaspického mora ukrajinská armáda informovala o úspešnom útoku na ruský protivzdušný raketový systém Buk-M3 v okolí obce Baranyčeve v Luhanskej oblasti.
Ukrajinské sily tiež zaútočili na logistické sklady ruskej 49. kombinovanej armády pri obci Novotroicke v okupovanej časti Chersonskej oblasti. Zariadenie sa používalo na zásobovanie jednotiek na fronte a jeho zničenie by malo oslabiť ruské logistické schopnosti.