Tragédia na železničnej zastávke Jatov. Žena po zrážke s vlakom utrpela zranenia nezlučiteľné so životom

Zrážku s vlakom na železničnej zastávke Jatov v okrese Nové Zámky dnes ráno neprežila jedna osoba.
„Žena z doposiaľ presne nezistených príčin vošla na železničnú trať v mieste zastávky, kde došlo ku kontaktu osoby s prichádzajúcim vlakom. Pri nehode utrpela zranenia nezlučiteľné so životom,“ informovala o tragickej udalosti nitrianska krajská polícia. Totožnosť ženy zatiaľ polícia nepozná. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto udalosti sú predmetom vyšetrovania.
Železnice Slovenskej republiky v tejto súvislosti informovali o odrieknutí niektorých vlakov medzi Tvrdošovcami a Bratislavou.