Sociálna poisťovňa zaviedla novú službu, klienti získajú potvrdenie o nedoplatkoch plne elektronicky

Klienti Sociálnej poisťovne (SP) môžu už žiadať o potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení plne elektronicky, bez nutnosti osobnej návštevy pobočky.
Nová služba je dostupná cez portál https://eformulare.socpoist.sk a umožní získať potrebný dokument do niekoľkých minút priamo do elektronickej schránky. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.
Zjednodušenie administratívnych procesov
Sociálna poisťovňa týmto krokom výrazne zjednodušuje administratívne procesy pre fyzické i právnické osoby. Klienti majú všetky údaje predvyplnené a žiadne prílohy nie sú potrebné, čo výrazne urýchľuje vybavenie žiadosti.
Elektronické potvrdenie je možné získať po prihlásení sa pomocou občianskeho preukazu s čipom, čítačky a aktivovanou elektronickou schránkou na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.
Výhody služby
Medzi hlavné výhody novej služby patrí úspora času – potvrdenie je k dispozícii do niekoľkých minút, zníženie administratívnej záťaže pobočiek a pohodlné využitie pre všetky kategórie klientov vrátane samostatne zárobkovo činných osôb a zamestnávateľov. Pre samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnávateľov platí odporúčanie prihlásiť sa na portál ako fyzická osoba, aby sa zohľadnili všetky statusy pri výpočte nedoplatkov.
Táto digitálna novinka je súčasťou projektu financovaného z Plánu obnovy a odolnostiEurópskej únie a vznikla v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci programu Prioritné životné situácie – Životná situácia č. 5 – Administratívny chod podniku. Cieľom je zmodernizovať služby Sociálnej poisťovne a zlepšiť komfort klientov pri vybavovaní administratívnych záležitostí.