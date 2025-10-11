Sociálna poisťovňa organizuje Slovensko-nemecké poradenské dni o dôchodkoch v Bratislave

Sociálna poisťovňa (SP) pozýva poistencov a poberateľov dávok zo sociálneho poistenia, ktorí pracovali alebo pracujú na Slovensku aj v Nemecku, na Slovensko-nemecké poradenské dni o dôchodkoch. Podujatie sa uskutoční v utorok 11. a stredu 12. novembra 2025 v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne na Záhradníckej 31 v Bratislave. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.
Odporúča sa vopred objednať
Poistenci budú mať možnosť konzultovať svoje dôchodkové záležitosti priamo s odborníkmi zo Sociálnej poisťovne a nemeckej Deutsche Rentenversicherung. Poradenské dni budú prebiehať v utorok od 9.00 do 16.00 hod. a v stredu od 9.00 do 15.30 hod.
Dôchodky čaká od novembra zmena, pri preberaní sa bude podpisovať nový doklad
Sociálna poisťovňa odporúča klientom, aby si vopred zarezervovali termín stretnutia na telefónnom čísle +421 906 173 145 alebo e-mailom na prihlasovanie@socpoist.sk. Prednosť budú mať objednaní klienti, avšak poradenstvo bude poskytnuté aj ostatným záujemcom bezplatne.
Čo si priniesť na stretnutie
Na stretnutie je potrebné priniesť doklady o poistení a platný občiansky preukaz alebo cestovný pas. Pri objednávaní je potrebné uviesť meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, číslo poistenia alebo rodné číslo. V prípade pozostalostnej dávky je potrebné uviesť aj údaje o zosnulom poistencovi.
Viacerí študenti poberajúci sirotský dôchodok nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať, sú však výnimky
Toto podujatie predstavuje príležitosť pre poistencov získať komplexné informácie o svojich dôchodkových nárokoch v oboch krajinách na jednom mieste.