Sociálna poisťovňa organizuje Slovensko-nemecké poradenské dni o dôchodkoch v Bratislave

Sociálna poisťovňa odporúča klientom, aby si vopred zarezervovali termín stretnutia.
Budova pobočky Sociálnej poisťovne na Záhradnickej 153 v Bratislave. Bratislava, 11. december 2023.
Sociálna poisťovňa (SP) pozýva poistencov a poberateľov dávok zo sociálneho poistenia, ktorí pracovali alebo pracujú na Slovensku aj v Nemecku, na Slovensko-nemecké poradenské dni o dôchodkoch. Podujatie sa uskutoční v utorok 11. a stredu 12. novembra 2025 v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne na Záhradníckej 31 v Bratislave. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.

Odporúča sa vopred objednať

Poistenci budú mať možnosť konzultovať svoje dôchodkové záležitosti priamo s odborníkmi zo Sociálnej poisťovne a nemeckej Deutsche Rentenversicherung. Poradenské dni budú prebiehať v utorok od 9.00 do 16.00 hod. a v stredu od 9.00 do 15.30 hod.

Sociálna poisťovňa odporúča klientom, aby si vopred zarezervovali termín stretnutia na telefónnom čísle +421 906 173 145 alebo e-mailom na prihlasovanie@socpoist.sk. Prednosť budú mať objednaní klienti, avšak poradenstvo bude poskytnuté aj ostatným záujemcom bezplatne.

Čo si priniesť na stretnutie

Na stretnutie je potrebné priniesť doklady o poistení a platný občiansky preukaz alebo cestovný pas. Pri objednávaní je potrebné uviesť meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, číslo poistenia alebo rodné číslo. V prípade pozostalostnej dávky je potrebné uviesť aj údaje o zosnulom poistencovi.

Toto podujatie predstavuje príležitosť pre poistencov získať komplexné informácie o svojich dôchodkových nárokoch v oboch krajinách na jednom mieste.

