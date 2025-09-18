Sociálna poisťovňa v roku 2026 zvýši maximálne sumy nemocenských dávok

V roku 2026 budú poistenci Sociálnej poisťovne po splnení zákonných podmienok dostávať vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok – nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné. Zvýšenie vyplýva z každoročného rastu všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý ovplyvňuje výšku poistného na nemocenské poistenie a maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet dávok. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
Maximálna denná výška nemocenského v roku 2026 bude 55,11 eura, čo pri 30-dňovom mesiaci predstavuje maximálnu mesačnú sumu 1 653,50 eura a pri 31-dňovom mesiaci 1 708,60 eura.
Maximálne denné materské dosiahne 75,16 eura, teda mesačne 2 254,70 eura pri 30-dňovom mesiaci a 2 329,90 eura pri 31-dňovom mesiaci. Maximálna denná dávka tehotenského bude 15,03 eura, čo znamená mesačnú sumu 451 eur pri 30-dňovom a 466 eur pri 31-dňovom mesiaci.
Maximálne denné ošetrovné bude 55,11 eura, pričom maximálna výška za 14 dní dosiahne 771,70 eura. Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa vyplácať najviac 90 dní, bude maximálna mesačná suma 1 653,50 eura pri 30-dňovom a 1 708,60 eura pri 31-dňovom mesiaci. Denný vymeriavací základ pre nemocenské dávky v roku 2026 nesmie presiahnuť 100,21 eura, pričom minimálny pravdepodobný denný vymeriavací základ je 25,40 eura.