Sociálna poisťovňa začala vyplácať rodičovský dôchodok, vyše 908-tisíc penzistov dostane v júni jednorázovú platbu (video)

Sociálna poisťovňa začne od júna vyplácať rodičovské dôchodky za rok 2024. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš na tlačovej konferencii, kde spresnil, že peniaze prídu dôchodcom jednorazovo spolu s dôchodkom v ich výplatnom termíne v priebehu júna.

Počet poberateľov rodičovského dôchodku bude viac ako 908-tisíc, pričom priemerná suma ročnej sadzby predstavuje 338,40 eura. Najvyšší ročný rodičovský dôchodok, ktorý dostane len jeden dôchodca za svojich 10 pracujúcich detí, je takmer 2 500 eur. Naopak, najnižší rodičovský dôchodok bude vo výške 1,20 eura, takýto dôchodok dostane skoro 1 600 poberateľov.

Výpočet rodičovského dôchodku

„Maximálna mesačná výška dôchodku od jedného dieťaťa je 23,50 eura, ale priemerná mesačná výška od jedného dieťaťa je 15 eur. Celková suma na vyplatenie týchto rodičovských dôchodkov predstavuje viac ako 307 miliónov eur,“ uviedol minister práce Erik Tomáš.

Rodičovský dôchodok za tento rok sa podľa odborníka na dane a príjmy Jozefa Mihála vypočítal ako 12-násobok sumy 1,5 % z priemerného mesačného vymeriavacieho základu dieťaťa zisteného za rok 2022. Ak dôchodca vychoval viac detí, za každé sa mu vypočíta suma rodičovského dôchodku a dôchodcovi sa vyplatí súčet týchto súm.

Poberatelia dôchodku

Rodičovský dôchodok rovnako dostáva matka aj otec detí, pokiaľ sa dieťa nerozhodlo poisťovni oznámiť, aby rodič za neho rodičovský dôchodok nedostal. V prípade, že dieťa v roku 2022 dostávalo minimálnu mzdu 646 eur mesačne, rodič teraz dostane 116,40 eura za rok. Pre rodičov detí so mzdou tisíc eur za mesiac, to predstavuje 180 eur.

Dôchodca, ktorého potomok zarábal 1 200 eur je to 216 eur a so mzdou 1 400 eur to je 252 eur. V prípade, že dieťa v roku 2022 zarábalo za mesiac v priemere 1 564 eur alebo viac, rodič dostane rodičovský dôchodok v sume 282 eur.

Kto na dôchodok nemá nárok

Dôchodca nedostane rodičovský dôchodok pokiaľ jeho dieťa v roku 2022 bolo študentom pracujúcim na dohodu o brigádnickej práci študentov, dobrovoľne nezamestnaný, nezamestnaný, poberateľ invalidného dôchodku bez iných príjmov, poberateľ starobného alebo predčasného starobného dôchodku.

Na rodičovský dôchodok nemajú nárok ani rodičia, ktorých deti v roku 2022 pracovali a boli poistení mimo Slovenska, podnikali ako SZČO a neplatili odvody Sociálnej poisťovni. Nárok na rodičovský dôchodok má starobný, predčasný, invalidný či výsluhový dôchodca, ak je už v dôchodkovom veku. Jednorazové vyplácanie by podľa ministra Tomáša malo fungovať aj v budúcom roku.