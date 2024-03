Viac ako 908-tisíc seniorov dostane v júni rodičovský dôchodok v priemernej ročnej výške 338,40 eur

Tento rok dostane viac ako 908 tisíc seniorov rodičovský dôchodok v priemernej ročnej výške 338,40 eur. Najvyšší ročný dôchodok dostane rodič desiatich detí a to vo výške 2 439,60 eur.

Najnižší dôchodok vo výške 1,2 eur ročne, čo predstavuje 10 centov mesačne dostane 1 597 poberateľov rodičovských dôchodkov.

Celkovo vyplatia 307 miliónov

Maximálna mesačná výška rodičovského dôchodku na jedno dieťa tak bude predstavovať 23,50 eur, pričom priemerná výška rodičovského dôchodku od jedného dieťaťa predstavuje na tento rok 15 eur.

Celkovo tak Sociálna poisťovňa v tomto roku vyplatí na rodičovské dôchodky viac ako 307 mil. eur. Informoval o tom v pondelok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Rodičovský dôchodok ostal zachovaný aj po výmene vlády, pričom sa zmenil iba jeden parameter a tým je jeho trvalé jednorazové vyplácanie.

Opatrenie vyvoláva polemiku

„Toto opatrenie však stále vyvoláva polemiku, jednak z hľadiska jej finančnej udržateľnosti a tlaku na rozpočet Sociálnej poisťovne a tiež, že je diskriminačný voči určitej skupine seniorov, ktorí deti nemajú, či zomreli, či sú zdravotne ťažko postihnuté alebo pracujú v zahraničí,“ dodal Erik Tomáš.

Na druhej strane tí, ktorí deti vychovávali a boli s nimi doma na materskej či rodičovskej dovolenke, majú nižšie dôchodky.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto ponúka na odbornú diskusiu aj na politické konzultácie alternatívne riešenie, ktoré nebude diskriminovať ani jednu skupinu seniorov.

Tomáš hovorí o zmene ústavy

„Do výpočtu dôchodkov takých seniorov, ktorí vychovávali deti, by sa za obdobie výchovy detí zarátavala plná mzda, ktorú zarábali predtým, ako išli na rodičovskú či materskú dovolenku. Štát by sa na nich pozeral tak, ako keby riadne pracovali. Všetky dôchodky by sme prepočítali aj spätne dozadu a teda neboli by diskriminovaní. Po prepočítaní by zároveň došlo k nárastu ich dôchodkov,“ vysvetlil šéf rezortu práce.

Toto riešenie by si však vyžadovalo zmenu Ústavy SR, keďže vyplácanie rodičovského dôchodku je v nej zakotvené.

Strany nepoznajú ešte detaily

„Potrebovali by sme dosiahnuť ústavnú dohodu naprieč politickým spektrom v parlamente. Kým celopolitická a celospoločenská dohoda nebude, ostane návrh zákona v šuflíku a nepredložím ho do parlamentu. Dovtedy budeme vyplácať rodičovský dôchodok v júni a trinásty dôchodok v decembri,“ zdôraznil Tomáš.

Šéf rezortu predstavil tento návrh koaličným aj opozičným stranám už na jeseň minulého roka. Poznajú princíp, ale nepoznajú ešte detaily. „Dôležité je, aby poznali detaily a o tých ich chcem informovať,“ uzavrel E. Tomáš.