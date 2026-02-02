Sociálna poisťovňa kúpila priestory v Žiline za 11,4 milióna eur, PS chce zvolať mimoriadny výbor – VIDEO

Sociálna poisťovňa kúpila priestory pre novú pobočku v Žiline za vyše 11 miliónov eur. Podľa Nadácie Zastavme korupciu sa nákup udial za neštandardných okolností a navyše ho sprevádzajú pochybnosti o prepojení generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Michala Tarišku, ktorý nákup priestorov inicioval, na banku, z ktorej portfólia priestory pochádzajú.
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) hovorí o premrštenej sume, žiada vysvetlenia a chce zvolať mimoriadny výbor v parlamente. Sociálna poisťovňa tvrdí, že zaobstaranie priestorov bolo transparentné.
Cena aj spôsob výberu
Kúpna cena nových priestorov pre žilinskú pobočku bola stanovená na 11,4 milióna eur, navrhnúť ju mal podľa nadácie predávajúci. Nadácia Zastavme korupciu tiež upozornila, že jeden meter štvorcový administratívnych priestorov má poisťovňu vyjsť na 3 500 eur, čo je viac ako cena bytov v rovnakej budove. Nadácia tiež podotkla, že poisťovňa si dala urobiť analýzu dostupných budov, pri jej objednaní však bola spomenutá len jedna budova. Tá nakoniec z analýzy vyšla ako jediná dostupná a vyhovujúca.
Sociálna poisťovňa v súvislosti s kúpou nových priestorov pre žilinskú pobočku hovorí, že zvolila transparentný proces so zreteľom na zodpovedné nakladanie s finančnými prostriedkami. Ako ďalej informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr, pri výbere sa okrem iného riadili aj nezávislým odborným posudkom, ktorým vypracovala spoločnosť CBRE.
Potvrdenie o dôchodku na poukázanie podielu dane zaplatenej rodičom podľa Sociálnej poisťovne predkladať netreba
„Transparentnosť krokov Sociálnej poisťovne bola dodržaná vo všetkých fázach procesu – od výberu dodávateľa na vypracovanie nezávislého komplexného posudku k prieskumu realitného trhu v Žiline a posúdeniu výhod a efektívnosti viacerých nehnuteľností z pohľadu kritérií Sociálnej poisťovne až po následné uzavretie kúpnej zmluvy k novým priestorom pre pobočku,“ uviedol v stanovisku poisťovne Kontúr.
Poisťovňa argumentuje úsporami
Doplnil, že priestory sú výhodné aj svojou blízkosťou ku klientskemu centru. „V dôsledku tejto investície Sociálna poisťovňa dlhodobo zníži svoje prevádzkové náklady zo súčasných 3,38 eura za m2 mesačne na 1,83 eura za m2 mesačne, čiže ide o viac ako polovičný pokles (o 54,1 percenta) – čo za 5 rokov predstavuje úsporu viac ako 645 tisíc eur (645 174 eur), za 10 rokov takmer 1,5 milióna eur (1 468 239 eur) a zároveň na rozdiel od súčasnej nevyhovujúcej budovy poskytne komfortný priestor pre občanov i zamestnancov,“ priblížil hovorca Sociálnej poisťovne.
Porovnanie ceny kancelárii a bytov v spomínanom projekte pritom poisťovňa považuje za nekorektné a zavádzajúce. „Byty v tomto objekte sa predávajú ako holobyty alebo v základnom štandarde, teda nie so zariadením, technológiami a úpravami priestorov, ako tomu bude v prípade priestorov pobočky Sociálnej poisťovne,“ uviedol Kontúr s tým, že v cene pre poisťovňu je zahrnutá aj vizualizácia, architektonický návrh i realizácia priestorov na kľúč. V cene sa počíta tiež s nebytovým priestorom vrátane parkovacích miest či vybavením a zariadením kancelárií.
Podozrenia Tariška odmieta
Pochybnosti vzbudila nielen cena nových priestorov žilinskej pobočky, ale aj možné prepojenia šéfa Sociálnej poisťovne Michala Tarišku s 365.bank, z ktorej portfólia spomínané priestory pochádzajú. Nadácia Zastavme korupciu poukázala na to, že Tariška v minulosti pôsobil vo vysokých manažérskych funkciách v tejto banke a v súčasnosti má spoločnú chatu s finančným riaditeľom 365.invest, ktorá je dcérskou firmou 365.bank.
Doživotný dôchodok z druhého piliera vlani dostávalo takmer 10-tisíc sporiteľov. Aká bola jeho výška?
Tariška však možný konflikt záujmov popiera. Podľa stanoviska Sociálnej poisťovne svoje pôsobenie v spomínanej banke ukončil ešte v roku 2021, teda „dávno pred nástupom do Sociálnej poisťovne“. „Od svojho odchodu nemá žiadny vplyv na rozhodovacie procesy tejto banky ani na činnosť spoločností, ktoré sú s ňou majetkovo alebo obchodne prepojené. Spájanie jeho minulého pôsobenia, či s aktuálnymi rozhodnutiami Sociálnej poisťovne je zavádzajúce a vecne neodôvodnené. Všetky jeho vzťahy z minulosti sú tak irelevantné,“ reagovala Sociálna poisťovňa s tým, že jej riaditeľ nie je nijako prepojený s developerom, ktorý budovu predával.
Sociálna poisťovňa prepočíta dôchodky pri starostlivosti o dieťa automaticky, prvé rozhodnutia prídu budúci rok
Na nákup priestorov pre žilinskú pobočku Sociálnej poisťovne reagovala aj opozícia. Opozičné PS chce zvolávať v parlamente mimoriadny výbor. „Je nemysliteľné, aby v čase, keď ľudia platia stále viac na svojich odvodoch aj do Sociálnej poisťovne tieto peniaze tiekli do pochybných nákupov. Nenecháme to len tak. Budeme iniciovať mimoriadny výbor pre sociálne veci, kde si zavoláme pána Tarišku aj ministra práce Erika Tomáša. Budeme od nich žiadať vysvetlenia,“ uviedla podpredsedníčka PS Simona Petrík.