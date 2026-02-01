QR platby sa blížia. Čo musia predajcovia stihnúť do marca?

Od 1. marca 2026 čaká predávajúcich na Slovensku nová povinnosť. Pri platbách nad jedno euro musia zákazníkom umožniť bezhotovostnú úhradu. Neznamená to však povinné zavedenie platobného terminálu ani koniec hotovosti.
Ako pripomína finančná správa, zákon nepredpisuje konkrétny spôsob platby a predávajúci si môžu vybrať riešenie, ktoré im najviac vyhovuje z hľadiska nákladov aj prevádzky. Bezhotovostná platba má rozšíriť možnosti pre kupujúcich, nie nahradiť hotovosť.
Jedinečný QR kód
Jednou z najflexibilnejších alternatív sú QR platby, ktoré sú dostupné pre veľké prevádzky, malé obchody aj živnostníkov. Najkomfortnejšou možnosťou je QR kód generovaný priamo pokladnicou eKasa. Pokladničný systém v tomto prípade automaticky vytvorí jedinečný QR kód s presnou sumou a údajmi o transakcii.
Zákazník ho naskenuje mobilným telefónom a platbu potvrdí vo svojej bankovej aplikácii. Vďaka okamžitým platbám dostane eKasa informáciu o úhrade v priebehu niekoľkých sekúnd a automaticky vytlačí pokladničný doklad. Výhodou je, že predávajúci nemusí manuálne kontrolovať pohyby na účte, čím sa znižuje riziko chýb aj zdržania pri pokladni.
Jednoduchšie a lacnejšie riešenie
Jednoduchším a lacnejším riešením je podľa finančnej správy statický QR kód s IBAN-om predávajúceho, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste v prevádzke.
Po jeho naskenovaní zákazník zadá sumu manuálne vo svojom mobilnom bankovníctve. Predávajúci následne overí prijatie platby na účte a až potom vystaví doklad z pokladnice eKasa. Tento postup je síce časovo náročnejší, no ide o plne legitímny spôsob splnenia zákonnej povinnosti, vhodný najmä pre menšie prevádzky a živnostníkov, ktorí nechcú investovať do drahších technických riešení.
Treťou možnosťou je QR kód vytvorený priamo v mobilnej bankovej aplikácii predávajúceho. Ten zadá sumu vo svojej aplikácii, ktorá vygeneruje QR kód pre konkrétnu platbu. Zákazník ho naskenuje vo svojej bankovej aplikácii a platbu potvrdí. Po pripísaní okamžitej platby predávajúci vytlačí doklad z eKasy. Aj tento model je v súlade so zákonom a nevyžaduje použitie platobného terminálu, pričom nezáleží na tom, v ktorej banke má predávajúci účet.
Karta, mobil, hodinky aj hotovosť
QR platby však nie sú jedinou cestou. Predávajúci môžu naďalej využívať aj klasické platby kartou alebo mobilom či hodinkami prostredníctvom terminálu. Nová legislatíva hotovosť neruší, ale dopĺňa ju o ďalšie formy úhrady, aby mal zákazník vždy možnosť zaplatiť bezhotovostne. Finančná správa preto odporúča, aby si podnikatelia zvolené riešenie vyskúšali v dostatočnom predstihu ešte pred účinnosťou zákona, teda pred 1. marcom 2026.
Zákonná povinnosť sa zároveň neuplatňuje v objektívnych situáciách, ako je výpadok internetu alebo elektriny, ani v prípadoch, keď majú subjekty zákonnú výnimku z evidencie tržieb. Pre väčšinu predávajúcich však pôjde o praktickú otázku nastavenia procesov, nie o zásadnú zmenu podnikania. Výber konkrétneho riešenia tak bude najmä o rovnováhe medzi komfortom, rýchlosťou obsluhy a nákladmi.