Potvrdenie o dôchodku na poukázanie podielu dane zaplatenej rodičom podľa Sociálnej poisťovne predkladať netreba

Na poukázanie podielu zaplatenej dane rodičom netreba predkladať zamestnávateľovi ani Sociálnej poisťovni kópiu rozhodnutia o priznaní dôchodku. Asignáciu dane, ktorá nahradila takzvaný rodičovský dôchodok, vyplatí Sociálna poisťovňa automaticky na základe údajov Finančného riaditeľstva SR z daňových priznaní. V piatok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
Reagujú na množiace sa žiadosti
„Sociálna poisťovňa preto žiada zamestnávateľov, aby od zamestnancov nevyžadovali kópie rozhodnutia o dôchodku. Posúdenie, či sú splnené zákonné podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane rodičom, patrí výlučne do kompetencie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,“ upozornil Kontúr.
Sociálna poisťovňa tak reaguje na množiace sa žiadosti poberateľov dôchodku alebo ich detí o vydanie kópie rozhodnutia o priznaní dôchodku. Podľa poisťovne niektorí zamestnávatelia usmerňujú zamestnancov, že na poukázanie podielu zaplatenej dane svojim rodičom – poberateľom dôchodku, potrebujú predložiť aj kópiu spomínaného rozhodnutia.
Existuje výnimka
„Overenie splnenia podmienky poberania relevantného druhu dôchodku prebieha prostredníctvom priamej komunikácie medzi dotknutými inštitúciami, teda medzi Sociálnou poisťovňou a Finančným riaditeľstvom, a to bez potreby predkladania kópie rozhodnutia,“ prízvukovala Sociálna poisťovňa.
Výnimka platí iba v prípade, ak ide o zamestnancov, ktorí sú príslušníkmi Slovenskej informačnej služby, profesionálnymi vojakmi alebo zamestnancami Ministerstva obrany SR, ktorých pracovnoprávne alebo obdobné pracovné vzťahy upravujú osobitné predpisy, vysvetlila Sociálna poisťovňa. Títo zamestnanci predkladajú zamestnávateľovi aj doklady na účely overenia splnenia podmienok na poukázanie podielu zaplatenej dane rodičom.