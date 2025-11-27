Služby ožívajú, no Slováci ďalej šetria. Nálada spotrebiteľov brzdí zotavenie ekonomiky

Nálada v slovenskej ekonomike sa po dvoch mesiacoch poklesu opäť zlepšila. Indikátor ekonomického sentimentu v novembri podľa údajov Štatistického úradu SR vzrástol o 4,5 bodu na 98,1 bodu. Hoci ide o citeľné medzimesačné posilnenie, celková atmosféra v ekonomike zostáva medziročne slabšia a stále zaostáva takmer o osem bodov za dlhodobým priemerom.
Nárast dôvery i dopytu
Zvýšenie dôvery prišlo naprieč takmer všetkými sektormi. Najvýraznejšie sa otočili služby, kde sentiment vyskočil o 8,7 bodu a dosiahol najlepší výsledok v tomto roku.
Slovenský finančný systém je podľa NBS pevný, no ekonomiku čakajú slabšie roky
Dopyt rástol najmä v doprave a skladovaní, pričom stabilizácia nastala aj vo finančných a poisťovacích službách. Firmy z oblasti kultúry, umenia a rekreácie dokonca očakávajú, že nadchádzajúce tri mesiace prinesú ešte silnejší dopyt.
Aj priemysel si polepšil
Pozitívny obrat nastal aj v priemysle. Dôvera v sektore vzrástla o 2,3 bodu na mínus 8, čo síce stále predstavuje hlboké záporné pásmo, no podľa analytika 365.bankTomáša Boháčka ide o prvý náznak, že pokles zahraničných objednávok sa začína zmierňovať.
Úverový apetít podnikov rastie, priemysel však brzdí automobilky
Zlepšenie prišlo najmä v energeticky náročných odvetviach, ako je výroba koksu či rafinovaných ropných produktov. Priemysel však naďalej čelí vysokým zásobám a slabému odbytu, čo nadväzuje na septembrový vývoj, keď bol sektor najslabší za posledného pol roka.
Firmy zostávajú opatrné
Obchodné podniky hlásili len mierne zlepšenie. Sentiment sa zvýšil o jeden bod na 8,3, pričom rástol najmä dopyt v predajniach tovarov pre domácnosť a v segmente náhradných dielov pre motorové vozidlá. Nešpecializované predajne síce očakávajú vyšší dopyt v najbližších mesiacoch, no ich očakávania ostávajú krehké.
Slovensko si udržalo stabilný rating A- od Fitch Ratings, je to ďalší pozitívny impulz pre ekonomiku
V stavebníctve sa nálada posunula o 0,5 bodu na mínus 2,5 bodu, pričom pozitívny signál priniesol rast očakávanej zamestnanosti. Firmy tak zatiaľ podľa analytika nepočítajú s výrazným útlmom aktivít.
Spotrebiteľská dôvera stále klesá
Najväčším kontrastom v rámci celej ekonomiky sú však domácnosti. Spotrebiteľská dôvera v novembri výrazne klesla, a to o 1,8 bodu na mínus 24,6 bodu, čo je najnižšia úroveň od marca 2023. Zhoršili sa všetky jej zložky, najmä vnímanie vlastnej finančnej situácie a úspor.
Slovenský rozpočet je postavený na nerealistických číslach, varuje Európska komisia a rozpočtová rada
„Hoci mzdy nominálne rastú a inflácia slabne, domácnosti reálne nevidia zlepšenie,“ upozorňuje Boháček. Podľa neho môže slabá dôvera brzdiť spotrebu aj v prvej polovici roku 2026, čo sa následne odrazí aj na tempe hospodárskeho rastu.
Prognóza rastu HDP sa nemení
Celkový obraz tak ukazuje ekonomiku, v ktorej podnikateľský sektor prejavuje chuť rásť, no brzdí ho nedostatok silnejšieho dopytu. Služby sa zotavujú najrýchlejšie, priemysel sa odráža z dna a stavebníctvo vykazuje stabilitu. Napriek tomu, bez výraznejšieho oživenia spotrebiteľských výdavkov ostane ekonomický rast utlmený.
Platy na Slovensku rástli, reálne si polepšili zamestnanci v deviatich z desiatich sledovaných odvetví
„Psychologický efekt posledných dvoch rokov je stále prítomný a domácnosti majú dôveru v budúcnosť opatrnú, až pesimistickú,“ dodáva Boháček. Prognóza rastu HDP zostáva preto nezmenená. V roku 2026 by mal podľa Boháčka dosiahnuť približne 0,6 %.