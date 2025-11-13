Mzdová situácia na Slovensku sa zlepšuje, pracovný trh však podľa analytika vykazuje známky útlmu

Slovenská ekonomika vstupuje do jesene s mierne pozitívnym výhľadom. Po dvoch rokoch vysokej inflácie sa mzdová situácia zlepšuje, hoci trh práce začína ochladzovať. Ako upozorňuje analytik 365.bankTomáš Boháček, priemerná mzda v septembri podľa dát Štatistického úradu medziročne vzrástla vo všetkých desiatich sledovaných sektoroch.
Najrýchlejší rast zaznamenali stavebníctvo a gastronómia, až o 9,8 %. Po zohľadnení inflácie sa reálne mzdy zvýšili v siedmich z desiatich odvetví, najviac práve v týchto dvoch segmentoch, kde rast prekročil päť percent.
Známky mierneho útlmu
Podľa Boháčka sa rast platov rozložil naprieč väčšinou hospodárstva. Nad sedem percent rástli mzdy aj v priemysle, doprave a maloobchode. Na druhej strane reálny pokles miezd do 2,8 % bol zaznamenaný v trhových službách, pri predaji a servise vozidiel či v ubytovaní.
„Za deväť mesiacov roka si reálne polepšili zamestnanci v deviatich z desiatich sledovaných odvetví, čo naznačuje stabilizáciu po inflačnom šoku uplynulých rokov,“ uviedol analytik.
Trh práce však podľa neho vykazuje známky mierneho útlmu. Zamestnanosť medziročne klesla v šiestich z desiatich sektorov, najviac vo veľkoobchode o 3,1 %. Mierne straty pracovných miest zaznamenali aj priemysel a stavebníctvo.
Nové pracovné príležitosti pribúdajú najmä v službách, a to v gastronómii, ubytovaní a informačno-komunikačných technológiách. Pokles v exportne orientovaných odvetviach podľa Boháčka súvisí s neistotou zahraničného dopytu a s opatrnejšou personálnou politikou firiem, ktoré reagujú na vyššie mzdové náklady.
Pozitívom je rast tržieb
Z pozitívnych správ analytik vyzdvihuje rast tržieb. Po letnom spomalení sa v septembri zvýšili vo všetkých sledovaných odvetviach. Priemysel si prilepšil o 6,7 %, ťahaný najmä prudkým rastom tržieb vo výrobe chemikálií o 42 %, ropných produktov o 34 %, či kovov o 9 %. Stavebníctvo potvrdilo dvojciferný rast na úrovni 12 %, zatiaľ čo doprava a služby stúpli približne o osem percent.
„V medzimesačnom porovnaní bol rast najvýraznejší v priemysle, až o 9,3 %, čo naznačuje opätovné rozbehnutie výroby po slabšom auguste,“ dodal Boháček.
Z makroekonomického pohľadu sa tak slovenská ekonomika nachádza v bode, keď rast reálnych miezd a tržieb naznačuje postupné zotavenie, no slabší trh práce signalizuje opatrnosť podnikov. Ak sa trend rastu tržieb udrží a inflácia zostane stabilná, Boháček predpokladá, že reálne mzdy by mohli v priemere za rok 2025 vzrásť o 2 až 2,5 %. Zamestnanosť by pritom mala zostať viac-menej nezmenená, prípadne s miernym poklesom do 0,5 %.
„Tlak na pracovný trh by sa mohol zmierniť v prípade ďalšieho oživenia priemyselnej výroby a pokračujúceho rastu stavebnej aktivity, ktorá je momentálne najvýkonnejším segmentom ekonomiky,“ uzatvára analytik 365.bank. Dodáva však, že v roku 2026 sa očakáva najpomalší rast reálnych miezd za posledné tri roky, len do 0,5 %.