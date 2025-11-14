Slovensko si udržalo stabilný rating A- od Fitch Ratings, je to ďalší pozitívny impulz pre ekonomiku

Slovenská republika si udržala stabilný rating na úrovni „A-“ so stabilným výhľadom, ktorý potvrdila renomovaná ratingová agentúra Fitch Ratings. Toto hodnotenie prichádza tri týždne po potvrdení ratingu A+ agentúrou Standard & Poor´s a predstavuje ďalší pozitívny impulz pre ekonomiku Slovenska v čase globálnych ekonomických výziev.
Fitch Ratings zdôraznila dôveru investorov v stabilitu verejných financií Slovenska napriek pretrvávajúcim ťažkostiam, ktorým čelí európska ekonomika. K tým patrí stagnácia hlavných obchodných partnerov Slovenska, obchodné vojny, zavádzanie ciel zo strany USA a geopolitické napätie.
Ekonomika citlivá na vývoj v Európe
Slovenská ekonomika je veľmi otvorená a citlivá na vývoj v Európe, najmä v Nemecku a Rakúsku, ktoré sú kľúčovými obchodnými partnermi. Ich ekonomické problémy sú jednou z príčin spomaleného rastu slovenskej ekonomiky v roku 2025. Podľa agentúry Fitch by mal rast HDP Slovenska dosiahnuť 0,7 %, čo zodpovedá aj odhadu Ministerstva financií SR na úrovni 0,8 %.
Očakáva sa, že budúci rok príde k miernemu oživeniu s rastom 1,1 %. Fitch Ratings upozorňuje, že rast bude podporený domácou spotrebou, investíciami v rámci Plánu obnovy a odolným externým dopytom. V roku 2027 by sa rast mal zrýchliť na 1,5 %, podopretý najmä novými investíciami do automobilového sektora.
Agentúra tiež oceňuje snahu slovenskej vlády o postupné ozdravenie verejných financií prostredníctvom prísnej konsolidácie. Fitch očakáva, že deficit verejných financií dosiahne v roku 2025 úroveň 5,1 % HDP a následne bude klesať.
Kamenický a klamstvá opozície
Minister financií SR Ladislav Kamenický komentoval: „Na Slovensku sa opoziční politici snažia šíriť nepravdivé informácie o stave verejných financií, ale ratingové agentúry tieto klamstvá jednoznačne vyvracajú. Potvrdenie ratingu je významnou správou v kontexte ekonomických ťažkostí celej Európskej únie a vyjadrením dôvery do nášho ozdravovania financií po predchádzajúcej vláde.“
Ratingové hodnotenia majú kľúčový význam, pretože ovplyvňujú dôveru investorov pri nákupe štátnych dlhopisov a tým aj úrokové náklady krajiny. Nižšie úroky umožňujú ušetriť finančné zdroje, ktoré môžu byť využité napríklad na sociálne programy, zdravotníctvo či školstvo.