Slovenská sporiteľňa upozorňuje na odstávku. Karty aj George nebudú fungovať

Slovenská sporiteľňa sa pripravuje na modernizáciu svojich bankových systémov, ktorá má priniesť rýchlejšie, bezpečnejšie a spoľahlivejšie služby. S tým však súvisí aj dočasná odstávka viacerých bankových kanálov a služieb, ktorá sa uskutoční v dvoch fázach. Teda v piatok v noci z 24. na 25. októbra a v pondelok z 27. na 28. októbra. Banka preto odporúča klientom pripraviť sa vopred a mať po ruke dostatok hotovosti.
Podľa oficiálneho oznámenia Slovenskej sporiteľne je cieľom odstávky vyladenie služieb, aby boli ešte rýchlejšie a bezpečnejšie. Banka sa ospravedlňuje za obmedzenia a ďakuje klientom za pochopenie. Počas modernizácie nebude možné otvárať nové účty ani meniť produkty a služby, a to ani cez web www.slsp.sk, ani cez internetbanking George.
Hotovosť si treba vybrať vopred
Najzásadnejšie obmedzenie sa dotkne debetných kariet, bankomatov, vkladomatov a mobilných platieb. Tie nebudú funkčné 25. októbra od 0.00 do 0.45 a 28. októbra v rovnakom čase.
Počas tohto obdobia nebude možné platiť kartou, vyberať peniaze z bankomatu, ani používať mobilné platby cez Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, SwatchPAY! či Xiaomi Pay.
Banka preto odporúča klientom vybrať si hotovosť vopred, aby sa vyhli nepríjemnostiam. Ak hotovosť po víkende nebudú potrebovať, môžu ju bez poplatku vložiť späť na účet cez vkladomat.
Obmedzenia aj pri online bankovníctve
Výrazné obmedzenia čakajú aj používateľov online bankovníctva. Internetbanking George, mobilná aplikácia George, Business24, ako aj Sporopay, SMS služby, API rozhranie a Databanking nebudú dostupné
od 24. októbra o 23.00 do 25. októbra o 1.30,
a následne od 27. októbra o 23.00 do 28. októbra o 1.30.
V rovnakom čase nebude možné používať ani mToken na podpisovanie transakcií, Partner Portal, ani zriaďovať či meniť produkty cez eBanku.
Odstávka ovplyvní aj elektronické výpisy a notifikácie o pohyboch na účte. Výpisy za dni 24. a 27. október 2025 budú doručené s oneskorením, rovnako ako push, SMS a e-mailové upozornenia o uskutočnených platbách či pohyboch na účte.
Komfortnejšie služby po modernizácii
Hoci môžu byť odstávky pre klientov krátkodobým obmedzením, sú však bežnou súčasťou fungovania každej modernej banky. Po jej ukončení by mali mať klienti rýchlejší prístup k platbám, vyššiu úroveň bezpečnosti a spoľahlivejšie fungovanie online aj mobilných služieb.