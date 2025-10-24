Rusko sa v budúcom roku môže dostať do veľmi vážnej stagnácie, varuje ekonóm

Ruská centrálna banka v piatok znížila svoju referenčnú úrokovú sadzbu. Rast krajiny sa spomalil takmer na nulu, keďže ekonomika sa prepadá v dôsledku ofenzívy na Ukrajine a západných sankcií. Banka oznámila zníženie nákladov na pôžičky zo 17 na 16,5 percenta a uviedla, že rast bude nižší a inflácia vyššia, ako sa pôvodne očakávalo.
Moskva zvýšila vojenské výdavky na financovanie svojej vojny proti Ukrajine. Tieto výdavky síce podnietili dva roky rýchleho rastu, ale teraz zaťažujú ekonomiku.
Vysoké náklady firiem na pôžičky
„Ekonomika sa zo stavu prehriatia dostane v prvej polovici budúceho roka,“ povedala guvernérka Elvira Nabiullina na tlačovej konferencii s odkazom na obdobie rýchleho rastu, o ktorom dlho varovala, že je neudržateľný.
Banka znížila svoju prognózu hospodárskeho rastu v tomto roku na 0,5 až 1 percento z predchádzajúcich 1 až 2 percent.
Firmy sa búria proti vysokým nákladom na pôžičky, ktoré podľa nich brzdia rast a ekonomiku. Nabiullina uznala, že situácia malých a stredných podnikov sa zhoršuje, ale obhajovala vysoké sadzby ako nevyhnutné na zníženie inflácie, ktorá bola v októbri stále nad ôsmimi percentami, čo je dvojnásobok cieľa centrálnej banky.
„Centrálna banka v podstate tvrdí, že v budúcom roku môžeme zaznamenať veľmi vážnu ekonomickú stagnáciu,“ uviedol po rozhodnutí na sociálnej sieti nezávislý ekonóm Jevgenij Kogan.
Ministerstvo navrhlo zvýšiť DPH
Spomalenie rastu vyvíja tlak na napäté ruské verejné financie a Kremeľ sa snaží využiť prostriedky z vreciek občanov a podnikov na zaplnenie rozpočtového schodku, ktorý tento rok doteraz dosiahol približne 50 miliárd dolárov.
Ruské ministerstvo financií navrhlo zvýšiť daň z pridanej hodnoty (DPH) z 20 percent na 22 percent v budúcom roku. Centrálna banka uviedla, že očakáva, že zvýšenie DPH, ako aj prudký nárast cien benzínu. Je to dôsledok ukrajinských útokov na ruské ropné rafinérie.