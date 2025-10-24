Finax zvýšil svoj zisk medziročne o necelých dvesto percent, skoro polovica klientov je zahraničných

Slovenská investičná platforma Finax má za sebou rekordný prvý polrok. Zisk spoločnosti dosiahol takmer 340-tisíc eur, čo je zhruba trojnásobok hodnoty z rovnakého obdobia minulého roka. Medziročne tak spoločnosť zaznamenala nárast zisku o 194 %, pričom tržby vzrástli o 25,6 % na 3,5 milióna eur. K zlepšeniu hospodárskeho výsledku prispeli podľa vyjadrení firmy rastúce výnosy z tradičných investičných produktov, ako aj optimalizácia nákladov v období trhových poklesov.
„Naďalej sme sa zameriavali na náš hlavný biznis, ktorým je pasívne investovanie do ETF fondov,“ uviedol šéf Finaxu Juraj Hrbatý. Ako dodal, spoločnosť prešla aj významným repositioningom, vrátane zmeny vizuálnej identity, ktorá reflektuje snahu osloviť širšie publikum. Súčasťou tohto posunu je aj rozšírenie služieb o poradenstvo pri výbere hypotéky, čím Finax posilňuje svoje pôsobenie v oblasti osobných financií.
Objem spravovaného majetku klientov dosiahol ku koncu júna 1,17 miliardy eur, čo predstavuje 10,1-percentný nárast oproti začiatku roka. Počet aktívnych klientov sa zvýšil na takmer 94 100, teda o 8,6 % viac než vlani. Finax zároveň zaznamenal čisté vklady klientov vo výške 77,1 milióna eur, čo je medziročne o 13,5 % viac. Počet vkladov narástol o takmer štvrtinu, klienti ich uskutočnili viac ako 429-tisíc.
Finax pôsobí už na šiestich európskych trhoch. Je to Slovensko, Poľsko, Chorvátsko, Nemecko, Maďarsko a Česká republika. Hoci viac ako polovica klientov pochádza zo Slovenska (53 %), najväčší rast aktív (+24 %) za posledný polrok zaznamenali nemecky hovoriaci klienti. Kým ešte na začiatku roka 2023 tvorili zahraniční klienti 27 %, dnes je to už takmer polovica.