Slovensko čelí klesajúcej konkurencieschopnosti, konsolidácia môže podľa analytikov situáciu ešte zhoršiť

Slovenská ekonomika sa nachádza v kritickej situácii s nízkou konkurencieschopnosťou a hrozbou ďalšieho poklesu. Konsolidačný balík vlády, ktorý plánuje získať viac ako polovicu z 2,7 miliardy eur od domácností a podnikateľov, môže situáciu ešte zhoršiť a vyvolať väčší odliv talentov do zahraničia. Uvádza sa to v analýze online investičnej platformy Portu.
Podľa analytika Mareka Malinu je hospodársky rast na najnižšej úrovni za posledné roky a deficit verejnej správy sa tento rok očakáva na úrovni 5,2 % HDP, čo je viac než pri predošlej vláde. Konsolidácia verejných financií doposiaľ nebola efektívna a zvyšovanie daní a odvodov neprinieslo očakávané výsledky.
Nízka je aj inovatívnosť krajiny
Slovensko sa umiestnilo na 63. mieste zo 69 krajín v konkurencieschopnosti a na 58. mieste v IMD World Talent Ranking 2025, pričom v odlive mozgov je na poslednom mieste. Inovatívnosť krajiny je tiež nízka, čo potvrdzuje 24. miesto z 27. krajín v European Innovation Scoreboard 2025.
Slovensko čaká takmer nulový rast a strata desaťtisícov pracovných miest, varuje NBS
Vyššie daňové zaťaženie, najmä progresívna daň z príjmov, môže odradiť mladých talentovaných ľudí od zostávania na Slovensku a znižuje motiváciu vytvárať pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. Ďalší, ktorí študujú na vysokých školách v zahraničí, sa zas nebudú chcieť domov vrátiť.
Mladí ľudia majú nízky majetok
Miera úspor domácností na Slovensku patrí medzi najnižšie v EÚ, s priemernou úsporou len 5,89 % príjmu, čo je výrazne menej ako priemer EÚ (14,56 %) či Česka (19,86 %). Mladí ľudia majú často nízky majetok, pričom 70 % vo veku 18 až 26 rokov má majetok nižší než 20 000 eur.
Konsolidácia musí byť o dialógu a nie o jednostranných krokoch, tvrdí Iniciatíva za právny štát
Analytici odporúčajú začať s budovaním finančnej rezervy čo najskôr, pretože dlhodobé investovanie môže pomôcť dosiahnuť finančnú stabilitu bez výrazného znižovania životnej úrovne.
