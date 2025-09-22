Živnostenská komora kritizuje povinné sociálne odvody pre ZSČO s nízkymi príjmami, návrh môže ohroziť živobytie ľudí

Slovenská živnostenská komora (SŽK) ostro kritizuje návrhy vlády v rámci pripravovaného konsolidačného balíčka, ktoré podľa nej zaťažujú predovšetkým živnostníkov a malé podniky.
Hoci komora uznáva potrebu ozdravenia verejných financií, upozorňuje, že vláda prijíma zásadné rozhodnutia bez konzultácií s podnikateľskou obcou a nereflektuje systémové návrhy, ktoré by obmedzili dopady na podnikateľov, zamestnancov a občanov.
„Konsolidácia verejných financií sa nemôže diať iba na úkor podnikateľov a občanov. Podiel štátu na konsolidácii musí byť podstatne väčší,“ uvádza SŽK vo svojom stanovisku.
Najkritizovanejšie opatrenia
Podľa komory pripravované opatrenia neprinesú len nové náklady, ale aj zníženie príjmov z podnikania, čo povedie k zhoršeniu podnikateľského prostredia, zvýšeniu jeho nákladovosti a poklesu konkurencieschopnosti Slovenska.
Zamestnávatelia vyzývajú vládu na prehodnotenie konsolidačných opatrení, ohrozujú podnikateľov aj ekonomiku
K najkritizovanejším opatreniam patria zvýšenie zdravotných odvodov o 1 %, zmena vymeriavacieho základu SZČO zo súčasných 50 % na 60 % priemernej mzdy, čo zvýši minimálne odvody o pätinu, a skrátenie odvodových prázdnin z 12 na 6 mesiacov pri súčasnom zavedení povinných platieb do sociálnych fondov vo výške 131,34 eura mesačne. Negatívne vníma komora aj návrh predĺžiť obdobie práceneschopnosti hradené zamestnávateľom z 10 na 14 dní, čo by podľa nej mohlo ohroziť najmä malé firmy.
Sociálne odvody pre živnostníkov s nízkymi príjmami
Mimoriadne nevhodným označila SŽK plán zaviesť povinné sociálne odvody pre živnostníkov s nízkymi príjmami. Podľa nej by sa takto zasiahlo do snahy mnohých ľudí privyrobiť si na zlepšenie životnej úrovne. Komora preto navrhuje, aby sa pri príjmoch do 500 eur mesačne výška odvodov rátala len z 13 % priemernej mzdy, čo by zmiernilo dopady a zároveň neodradilo ľudí od podnikania. Zároveň žiada, aby sa predĺženie PN nevzťahovalo na firmy s menej ako desiatimi zamestnancami.
Ferenčák hrozí vláde, bez zásadných zmien konsolidáciu v parlamente nepodporí
SŽK pripomína, že živnostníci a malé podniky tvoria chrbtovú kosť slovenskej ekonomiky, podporujú domácu spotrebu, lokálne služby aj cestovný ruch. Ak sa podmienky podnikania budú výrazne zhoršovať, podľa komory to povedie k rušeniu prevádzok, zníženiu kvality a dostupnosti služieb a v konečnom dôsledku aj k poklesu životnej úrovne obyvateľov.