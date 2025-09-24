Konsolidácia musí byť o dialógu a nie o jednostranných krokoch, tvrdí Iniciatíva za právny štát

Slovensko stojí pred vážnou výzvou v oblasti verejných financií a podľa organizácií združených v Iniciatíve za právny štát je kľúčové, aby sa konsolidácia neuskutočňovala jednostranne a bez odbornej diskusie.
„Stabilné verejné financie sú základom pre dôveru v štát a pre dlhodobú prosperitu Slovenska,“ uvádza iniciatíva, ktorá zároveň podporuje odporúčania OECD smerujúce k vytvoreniu dôveryhodnej fiškálnej stratégie.
Pokus vlády nepriniesol očakávaný efekt
Tá by mala zahŕňať nielen zníženie politickej neistoty a podporu investícií, ale aj reformu daňového systému vrátane nižšieho zaťaženia práce, rozšírenia daňovej základne a zlepšenia výberu daní.
Slovenská ekonomika stojí pred nepríjemnou pravdou, ťarchu krajiny nesú na pleciach necelé dva milióny ľudí
Minuloročný pokus vlády priniesť 2,6 až 2,7 miliardy eur prostredníctvom konsolidačných opatrení podľa iniciatívy nepriniesol očakávaný efekt. Slovensko sa v rebríčkoch EÚ aj globálnych porovnaniach neposunulo vpred, práve naopak.
„Dnes sme svedkami opakovania rovnakého scenára. Návrhy prichádzajú bez odbornej diskusie, netransparentne a bez skutočného zapojenia kľúčových partnerov,“ upozorňuje Iniciatíva za právny štát.
Najvyššie daňové zaťaženie
Zamestnávatelia aj odbory sa zhodujú, že Slovensko potrebuje reálnu konsolidáciu postavenú na škrtoch v neefektívnych výdavkoch a systémových reformách, ktoré by eliminovali plytvanie verejnými zdrojmi.
Podľa iniciatívy vláda, naopak, zvyšuje daňové zaťaženie práce, ktoré už dnes patrí k najvyšším v Európskej únii, čo znižuje konkurencieschopnosť ekonomiky a brzdí investície aj inovácie. Efektívna konsolidácia podľa odborníkov nemôže byť iba o zvyšovaní príjmov, ale musí sa sústrediť na kvalitu a efektívnosť výdavkov.
Najvyššie dane v histórii Slovenska podľa RRZ nebudú stačiť na rastúce výdavky, konsolidácia zlyháva
„Úspory na strane štátu sú kľúčové, pretože eliminácia plytvania môže výrazne zlepšiť finančnú stabilitu krajiny,“ pripomína iniciatíva. Ak sa reformy nebudú pripravovať transparentne a bez participácie zamestnávateľov či podnikateľského sektora, riziko neúspechu je vysoké.
Využitie priestoru na rozhovor s partnermi
Iniciatíva za právny štát preto vyzvala poslancov Národnej rady SR, aby odmietli aktuálnu podobu vládnych konsolidačných opatrení. Zároveň apeluje na vládu, aby ešte využila priestor na dialóg so sociálnymi partnermi a v budúcnosti pripravovala opatrenia tak, aby do nich boli od začiatku zapojení všetci relevantní aktéri. Len tak možno podľa iniciatívy zastaviť úpadok ekonomiky a nastaviť udržateľný rámec verejných financií.
Pod spoločné stanovisko Iniciatívy za právny štát sa podpísali členovia iniciatívy: Americká obchodná komora v SR, AHK Slowakei, Britská obchodná komora v SR, Business Leaders Forum, Francúzsko-Slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v SR, Podnikateľská aliancia Slovenska, Republiková únia zamestnávateľov, Slovak Compliance Circle, SLOVCA, Slovenská asociácia finančníkov, Slovensko-Rakúska obchodná komora, Švédska obchodná komora v SR, Taliansko-Slovenská obchodná komora, Združenie podnikateľov Slovenska.