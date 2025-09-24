Ťarchu krajiny nesú na pleciach dva milióny Slovákov, štát má podľa Klubu 500 udržiavať motor ekonomiky

Podľa Klubu 500 ide predstavený balík konsolidačných opatrení presne opačným smerom, než by mal.
Slovenská ekonomika stojí pred nepríjemnou pravdou. Necelé dva milióny aktívne pracujúcich ľudí musia vytvárať hodnoty nielen pre vlastnú obživu, ale aj pre viac než 3,4 milióna ďalších obyvateľov, teda detí, študentov, dôchodcov, osôb na PN, či zamestnancov štátnej a verejnej správy.

Štruktúra obyvateľstva hovorí jasne. Štát má udržiavať motor ekonomiky v chode, nie zvyšovať dane,“ konštatuje Klub 500 vo svojej analýze.

Znepokojenie nad balíkom konsolidačných opatrení

Priemysel, stavebníctvo, poľnohospodárstvo a služby sú kľúčovými piliermi hospodárstva. Zabezpečujú pracovné miesta a vytvárajú hodnoty, z ktorých sa financujú dôchodky, zdravotníctvo, školstvo aj sociálne služby. Ak tieto odvetvia nebudú zdravé a konkurencieschopné, stabilita verejných financií bude podľa Klubu 500 ohrozená a rast ekonomiky sa zastaví.

Znepokojenie preto vyvoláva nedávno predstavený balík konsolidačných opatrení, ktorý podľa Klubu 500 ide presne opačným smerom, než by mal. Vláda sa rozhodla pre ďalšie zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia, čo síce môže krátkodobo priniesť viac príjmov do štátneho rozpočtu, no z dlhodobého hľadiska to oslabí zamestnanosť a spomalí hospodársky rast.

Deklarované úspory na strane prevádzky štátu sú nedostatočné. Je to jasný signál jednostranného riešenia konsolidácie,“ uvádza Klub 500.

Motor slovenskej ekonomiky

Štruktúra obyvateľstva tak funguje ako varovné zrkadlo. Menšia skupina ekonomicky aktívnych nesie bremeno fungovania celej spoločnosti.

Ak má Slovensko prosperovať a konsolidácia verejných financií má byť udržateľná, štát musí podľa Klubu 500 vytvárať stabilné a predvídateľné podmienky pre rozvoj priemyslu, stavebníctva a služieb. V opačnom prípade riskujeme, že motor slovenskej ekonomiky sa zadusí práve v čase, keď ho najviac potrebujeme.

