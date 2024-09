Slovenská ekonomika porastie, spotreba domácností bude však pod tlakom pre vyššie dane a regulované ceny

Slovenská ekonomika, podporená najmä domácim dopytom, vzrastie v tomto roku o 2,3 %. Predpokladá to Inštitút finančnej politiky (IFP) pri rezorte financií vo svojej najnovšej makroekonomickej prognóze.

Oživenie potiahne spotreba domácností, ktorá sa bude opierať o silný rast reálnych miezd. V budúcom roku HDP podľa dohadu vzrastie o 2,2 %, hlavne vďaka injekcii zo zdrojov plánu obnovy. Spotreba domácností bude pod tlakom pre vyššie nepriame dane a regulované ceny.

Tempo ekonomického rastu

Ekonomický rast by mal vrcholiť v roku 2026 na úrovni 2,4 %, a to vďaka pokračujúcemu čerpaniu z plánu obnovy. Po ukončení čerpania týchto prostriedkov v roku 2027 sa rast spomalí podľa odhadov na približne 1 %.

V roku 2028 by sa mal tempo ekonomického rastu opäť zrýchliť nad 2 %. Na celom horizonte prognózy predpokladajú mierne podchladenú ekonomiku pre plánovanú konsolidáciu verejných financií s cieľom stabilizovať dlh.

Inflácia na Slovensku

Inflácia na Slovensku by mala v závere tohto roka vystúpiť nad 3 %, s priemerným ročným nárastom cien o 2,8 %. Ceny energií sú podľa IFP medziročne stabilné vďaka dotovaniu cien a ceny tovarov sa zvýšia len mierne. Ceny služieb si podľa nich udržujú vysokú dynamiku zvyšovania a opäť sa zrýchli aj rast cien potravín.

V budúcom roku sa očakáva zrýchlenie tempa rastu cien na 5,4 %. Tento nárast inflácie bude ovplyvnený zvýšením sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) a rastom cien energií.

Vyššia DPH

Vyššia DPH podľa prognózy pridá 1,5 percentuálneho bodu k zvýšeniu cenovej hladiny a ďalší jeden percentuálny bod pridajú regulované ceny energií. Podľa IFP by mali ceny elektriny pre domácnosti zostať v strednodobom horizonte nezmenené, zatiaľ čo cena plynu by sa mala vrátiť na trhovú úroveň.

Spolu so zvýšenou DPH by to znamenalo približne 30-percentné zvýšenie oproti súčasnej dotovanej úrovni. Pri cene tepla inštitút očakáva pozvoľné zvyšovanie, ktoré bude rozložené do viacerých rokov.