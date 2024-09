Bude to ťažký úder pre našu ekonomiku, komentuje konsolidáciu Viskupič, Kišš avizuje výrazný rast cien

Namiesto toho, aby vláda šetrila na sebe, drvivú väčšinu konsolidácie zaplatia firmy, podnikatelia, zamestnávatelia a automaticky na to doplatia ich zamestnanci.

Takto reagoval podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič na návrhy zníženia deficitu štátneho rozpočtu, ktorý v utorok predstavila vláda Roberta Fica.

Každý zaplatí viac

„Či ste z Bratislavy, alebo zo Sniny, každý z vás zaplatí viac na daniach, odvodoch a poplatkoch vďaka novému konsolidačnému balíku z dielne vlády Roberta Fica. Ak štát vyrába pre firmy nové dane, odvody a poplatky – a táto vláda ich prináša množstvo, tak sa drvivá väčšina týchto výdavkov presunie na ľudí. Bežne odhady hovoria, že 80 % nákladov, ktoré akokoľvek vyrobíte pre firmy, sa jednoducho prenesie na ich spotrebiteľov,“ skonštatoval poslanec a tímlíder SaS pre ekonomiku Marián Viskupič.

Podľa neho budú mať predstavené opatrenia na konsolidáciu verejných financií za následok zabrzdenie rastu ekonomiky.

„Bude to ťažký úder pre každého jedného podnikateľa, ťažký úder pre našu konkurencieschopnosť ťažký úder pre našu ekonomiku. Môže sa pokojne stať, že štát zo zvýšených sadzieb nevyberie ani toľko, koľko by vybral s pôvodnými sadzbami,“ povedal Marián Viskupič na tlačovej besede.

Podľa Viskupiča vláda našla jediné opatrenie, kde plánuje šetriť sama na sebe a to je prepúšťanie asi 5000 štátnych úradníkov.

Presun do doby kešu

„Je to jediné šetrenie z 2,7 miliardy, všetko ostatné zaplatia ľudia. Na druhej straneštát vyrába novú byrokraciu, napríklad v prípade bankových transakcii.Sám minister pripustil, že sa zo sveta bankových prevodov presunieme do doby kešu. A to si vyžiada viac byrokracie a viac byrokratov, ktorí budú musieť toto kontrolovať,“ uviedol.

Znižovanie daní na niekoľko základných potravín je podľa neho len prekrytím zvyšovania DPH a celkového zdražovania života pre Slovákov.

„Zvýšenie DPH o 3 percentuálne body bude znamenať výrazný rast cien, ktorý zasiahne všetkých. Nepatrne nižšia DPH na potraviny ho ani zďaleka nevyváži,“ reagoval Štefan Kišš z PS. Podľa neho 10-percentné prepúšťanie v štátnej správe je jediné výdavkové opatrenie.

„Je najvyšší čas, aby priznali svoju zodpovednosť za to, ako sa ľuďom zatrasú peňaženky. Pri moci sú 13 z posledných 17 rokov,“ reagoval Kišš.